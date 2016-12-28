Yeni iPad Pro tasarım görüntüleri sızdırıldı!

iPad Pro 2 modelinin görüntüleri internete sızdı ve cihazı bekleyen birçok teknolojiseveri heyecanlandırdı.

iPad Pro 2 modelinin görüntüleri internete sızdı ve cihazı bekleyen birçok teknolojiseveri heyecanlandırdı.

Apple'ın iPad Pro serisinin devam modeli iPad Pro 2 modeli için tasarım görüntüleri sızdırıldı. Yeni nesil iPad Pro için dikkat çeken ilk detay ise farklı renk seçenekleri oldu.

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Farklı renkli iPad Pro modelleri!

Yeni iPad Pro için ortaya çıkan tasarım görsellerine ek olarak tabletin 10.5 inç boyutunda ve 4K ekran çözünürlüğüne sahip olacağı tahmin ediliyor. Tasarım görsellerindeki bir başka detay ise Apple'ın iPhone 7 Plus modelinde olduğu gibi yeni iPad Pro modelinde de çift kameraya yer verecek olması. Yeni nesil iPad Pro'nun çift kamerasından birinin optik yakınlaştırma sunacağı tahmin ediliyor.

iPad modelleri büyük kasa boyutları sayesinde daha güçlü ve büyük işlemciler kullanılabiliyor. Yeni nesil iPad Pro modelinde de Appla A10X işlemcisinin kullanılması gündemde.