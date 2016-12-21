Yeni iPhone için sürpriz özellik!

Daha önce farklı telefon markalarında ve modellerde ortaya çıkan çift sim kart özelliği yeni iPhone'da da görülebilir söylentileri ayyuka çıktı!

Daha önce farklı telefon markalarında ve modellerde ortaya çıkan çift sim kart özelliği yeni iPhone'da da görülebilir söylentileri ayyuka çıktı!

Çift SIM kartlı telefonlar kervanına iPhone modeli de girebilir. Apple'ın bir süredir çift SIM karta sahip olan ve iki SIM kartı da aynı anda aktif olarak kullandırmak istediği bir iPhone modeli için önemli patentler aldığı ortaya çıktı.

LG ProBeam ortaya çıktı

Apple'ın çift SIM kartlı iPhone modeli için düşündüğü hedef kitlenin ise çift SIM kartlı telefonların en çok satıldığı ülkeler olacağı tahmin ediliyor. Bu ülkerin başında ise nüfus ve akıllı telefon kullanımı açısından en kalabalık ülkeler olan Çin ve Hindistan'ın olacağı belirtiliyor.

Apple yeni iPhone ile yenilik peşinde

Çift SIM kartlı olmanın dışında ise bütçe bazında telefonun daha alınabilir olması, bu telefonun hedeflenen pazarlarda uygun bütçeli ve çift SIM kartlı telefon arayışında olan kitlelere hitap edebilmesi açısından oldukça önemli.

Apple cephesinden ise henüz çift SIM kartlı bir iPhone modeli doğrulanmamış olsa da, bu tip telefonların önemli bir pazar olduğu bölgelerde hakimiyet kazanmak adına mantıklı bir çalışma olarak nitelendirilebilir. Bakalım Apple gerçekten çift SIM kartlı iPhone üretecek mi?