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Yıllardır uzaylılardan sinyal alıyor olabiliriz!

Bilim insanları uzaydan aldıkları bazı sinyallerin, tesadüf olmadığını ve uzaylılar tarafından gönderilmiş olabileceğini söyledi.
14:3126 Aralık 2016
Teknoloji
Yıllardır uzaylılardan sinyal alıyor olabiliriz!
Bilim insanları uzaydan aldıkları bazı sinyallerin, tesadüf olmadığını ve uzaylılar tarafından gönderilmiş olabileceğini söyledi.

Shiftdelete’in haberine göre uzaylılar, dünyamızla temas sağlamış olabilir. Birbirini tekrarlayan ve aynı bölgeden gelen 6 anlamlı radyo sinyali alan bilim insanları, sinyalin geldiği bölgeyi bir süredir takip ediyordu.

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Dünya dışı medeniyetlerden alındığı düşünülen 17 sinyal tespit edildi. ABD’deki Green Bank teleskobu ile tespit edilen sinyallerin anlamını çözmek henüz mümkün olmasa da, sinyallerin doğal yollarla oluşabilme imkanının çok çok düşük olduğunun altı çizildi.

Dünya çapında ünlü İngiliz UFO uzmanı Jenny Randles (Türkiye'de de kitaplarından ikisi tercüme edilerek basılmıştır) en ilginç ve belgelenmiş uzaylılar tarafından kaçırılma ve yakın temas vakalarını anlattığı "The Complete Book of Aliens and Abductions" (Uzaylılar ve Kaçırma Olayları Üzerine Kapsamlı Kitap) adlı eserinde bu olaylara geniş yer vermişti. İşte İngiliz UFO uzmanı Jenny Randles'ın kitabında yer alan birbirinden ilginç kaçırılma vakaları...

Doğal yollardan oluşamayacak kadar büyük enerjiye sahip olan bu sinyaller, Fast Radio Bursts (FRBs) olarak adlandırılıyor. FRBs oluşumuna neden olabilecek doğal bir olayın ise iki nötron yıldızın çarpışıp kara delik oluşturması olarak ihtimallendiriliyor. 2012 yılından beri gelen bu sinyaller dünya dışı bir medeniyete ait olup olmadığı merakla araştırılıyor.

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