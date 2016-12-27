YouTube’da şaşırtan gelişmeler! YouTube’da neler oluyor?

YouTube'da içerik üreticileri izlenme oranlarında ciddi düşüş olduğunu söyledi, YouTube yalanladı, bir sosyal medya araştırma şirketi ise YouTube'un verilerini yalanladı, işler karıştı...

YouTube'da içerik üreticileri izlenme oranlarında ciddi düşüş olduğunu söyledi, YouTube yalanladı, bir sosyal medya araştırma şirketi ise YouTube'un verilerini yalanladı, işler karıştı...

YouTube’da izlenme rakamlarının ciddi şekilde düştüğünü belirten birçok YouTuber geçtiğimiz günlerde tepkilerini dile getirmişti. Daha sonra YouTube yetkilileri bu konuda herhangi bir değişikliğin olmadığını, aynı algoritmaların kullanıldığını ve böyle bir düşüşün gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ARAŞTIRMA FİRMASI YOUTUBER’LARI DESTEKLEDİ

YouTube’un verileri yayımladığı resmi bir video ile birlikte bu düşüşleri yalanlamasının ardından, SocialBlade’in yaptığı araştırma bu sefer YouTube’u yalanladı. SocialBlade’de yer alan rapora göre 2016’nın ilk yarısından itibaren Youtube izlemelerinin daha önceki dönemlere göre yüzde 5-7 oranında düşüş var. Temmuz ve Eylül ayı arasındaki düşüş ise yüzde 10. SocialBlade firması istatistikleri doğrudan YouTube’un API’sinden aldığı için bilgilerin doğru olduğunu savunuyor. Aşağıda SocialBlade’in yayınladığı YouTube 2016 istatistiğini görebilirsiniz.

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