YouTube’da şaşırtan gelişmeler! YouTube’da neler oluyor?

YouTube’da izlenme rakamlarının ciddi şekilde düştüğünü belirten birçok YouTuber geçtiğimiz günlerde tepkilerini dile getirmişti. Daha sonra YouTube yetkilileri bu konuda herhangi bir değişikliğin olmadığını, aynı algoritmaların kullanıldığını ve böyle bir düşüşün gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
YouTube’un verileri yayımladığı resmi bir video ile birlikte bu düşüşleri yalanlamasının ardından, SocialBlade’in yaptığı araştırma bu sefer YouTube’u yalanladı. SocialBlade’de yer alan rapora göre 2016’nın ilk yarısından itibaren Youtube izlemelerinin daha önceki dönemlere göre yüzde 5-7 oranında düşüş var. Temmuz ve Eylül ayı arasındaki düşüş ise yüzde 10. SocialBlade firması istatistikleri doğrudan YouTube’un API’sinden aldığı için bilgilerin doğru olduğunu savunuyor. Aşağıda SocialBlade’in yayınladığı YouTube 2016 istatistiğini görebilirsiniz.