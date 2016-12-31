Yeni yıla Rasim Öztekin ile girmek…

Yıllardır yılbaşını evde ailece kutlamaya gayret ediyoruz. Kurtuluş'taki mezecilerden satın aldıklarımız ve evde hazırladıklarımızla mükemmel bir yılbaşı geçiriyoruz. Ama yılbaşından birkaç gün önce mutlaka sevdiğimiz dostlarımızla yeni yılı kutlarız. Bu yılki kutlamamızı da Esra-Rasim Öztekin çiftiyle ocakbaşında yaptık. Ünlü oyuncu Rasim Öztekin , ülkemizde en iyi güldürü sanatçılarına verilen İsmail Dümbüllü kavuğunun sahibi. Öztekin, televizyonda uzun zamandır yayınlanan ‘Seksenler' dizisinin başrol oyuncusu.

Ocakbaşı keyfi

Sohbetine doyum olmayan oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin de yılların sağlık muhabiri ve etrafına neşe saçıyor. Rasim, bizi Anadoluhisarı'ndaki Göksu Deresi yanındaki Göksu Marin Ocakbaşı'na davet etti…

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık

Öztekin çiftiyle buluşunca ocakbaşına oturduk. Hasan Usta bize,

– Nefis, kıtır kıtır lahmacun pişirdi.

– Gavurdağı salatası hazırladı.

– İçine peynir kattığı güveçte patlıcan söğürme yaptı.

Et yemeğe ise kuzu budundan hazırlanan kuzu şiş ve çöp kebabıyla başladık. Arkadan nefis bir kaburga yedik. Yediğimiz enfes lezzetler adeta geceyi şölene dönüştürdü. Hasan Usta'nın başarıyla sunduğu etlerden sonra sıra tatlıya geldi, üzeri kaymaklı çıtır çıtır pişmiş katmer ve meyve tabaklarıyla yemeğimizi sonlandırdık. Bu arada bir baktım Rasim ayvanın üzerine limon sıkıp tuz ekiyor. Çok şaşırdım ve aynı şeyi deneyince gördüm ki ayva daha lezzetli oldu. Çaylarımızı içtikten sonra evimize dönmek üzere yola koyulduk. Rasim ile Esra'nın pozitif enerjileri içimizi öylesine doldurmuştu ki bir sonraki buluşmayı büyük bir arzuyla beklemeye başladık.