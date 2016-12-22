İnsansız hava aracı…

İHA diyorlar kısaca…

Uzaktan kumandalı…

İnsansız…

*

Yabancı değil:

Meclis var, içinde milletvekili yok…

Yargı var; yargıç yok…

Ordu var; komutan yok…

Muhalefet var; muhalif yok…

Başbakanlık var; Başbakan yok…

Hükümet var, bakan yok…

*

Ankara'nın göbeğinde Rus büyükelçisini öldürdüler, öldüren bir polis…

Ciddi tehdit altında olan bir büyükelçi, normalde polisin gelip onu orada koruması gerekmez mi?..

Bir tek polis gelmiş…

O da öldürmeye…

Bizler hâlâ salak gibi “Bakan istifa etmeli” diyoruz…

İHA'dır o…

*

Kayseri'de asker misin?..

Beşiktaş'ta polis misin?..

Durakta-kaldırımda vatandaş mısın?..

Dün bu yazı yazılırken Suriye'den şehit haberleri geldi; çünkü yerinde oturan dümeni Suriye bataklığına kırmıştı…

Bayrağa sarıp gönderiyorlar mı seni?..

Sen düştün…

Pilot evde oturuyor…

O kadar…

*

Bu İHA dediğin insansız toplum gibidir neticede:

Uzaktan kumandalı…

Uç der; uçarsın…

İn der; inersen…

Dön der; dönersin…

Kanat senin, yön başkasında…

Kuyruk senin, dümenin uzakta…

*

Sen bakıyorsun, başkası görüyor…

Akıl var; senin değil…

Mantık; elin…

Uçtuğunu sanıyorsun, başkasında dümenin…

*

Hani kuşlar için “İkiz kanat bir kuyruk, o da başına buyruk” derler ya…

Kuş bile değilsin…