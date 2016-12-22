İnsansız hava aracı…

İHA diyorlar kısaca…
Uzaktan kumandalı…
İnsansız…
*
Yabancı değil:
Meclis var, içinde milletvekili yok…
Yargı var; yargıç yok…
Ordu var; komutan yok…
Muhalefet var; muhalif yok…
Başbakanlık var; Başbakan yok…
Hükümet var, bakan yok…
*
Ankara'nın göbeğinde Rus büyükelçisini öldürdüler, öldüren bir polis…
Ciddi tehdit altında olan bir büyükelçi, normalde polisin gelip onu orada koruması gerekmez mi?..
Bir tek polis gelmiş…
O da öldürmeye…
Bizler hâlâ salak gibi “Bakan istifa etmeli” diyoruz…
İHA'dır o…
*
Kayseri'de asker misin?..
Beşiktaş'ta polis misin?..
Durakta-kaldırımda vatandaş mısın?..
Dün bu yazı yazılırken Suriye'den şehit haberleri geldi; çünkü yerinde oturan dümeni Suriye bataklığına kırmıştı…
Bayrağa sarıp gönderiyorlar mı seni?..
Sen düştün…
Pilot evde oturuyor…
O kadar…
*
Bu İHA dediğin insansız toplum gibidir neticede:
Uzaktan kumandalı…
Uç der; uçarsın…
İn der; inersen…
Dön der; dönersin…
Kanat senin, yön başkasında…
Kuyruk senin, dümenin uzakta…
*
Sen bakıyorsun, başkası görüyor…
Akıl var; senin değil…
Mantık; elin…
Uçtuğunu sanıyorsun, başkasında dümenin…
*
Hani kuşlar için “İkiz kanat bir kuyruk, o da başına buyruk” derler ya…
Kuş bile değilsin…