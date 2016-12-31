Bakalım Milli Piyango’daki FETÖ temizlendi mi?

MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

Bugün yılın son günü. Yarın yeni bir yılın ilk ışıklarına “merhaba” diyeceğiz.

Herkes kendi anlayışına göre yeni yılı karşılayacak elbette ama milyonlarca kişinin gözü kulağı Milli Piyango çekilişinde.

Dile kolay bu yılın büyük ikramiyesi tam 60 milyon lira.

Bakalım bu yıl büyük ikramiye hangi bilete çıkacak?

Geçen yılın ikinci gününde bu köşede “Büyük ikramiye hep mi dörtte bir bilete çıkar?” başlığı ile sormuştum. Çünkü Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tam 10 yıldır büyük ikramiye hep çeyrek bilete çıkıyordu.

Çıkar çıkmasına elbette ama 10 yıl hep çeyrek bilete çıkması olasılık hesaplarını altüst ediyor.

Büyük ikramiyenin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma olasılığı eşit. Her üç kategorinin de yüzde 33.333 şansı var.

10 yıl boyunca hep aynı kategorideki bilete çıkması teknik olarak mümkün olsa da çok garip bir rastlantı.

Geçen yıl yazımın sonunda “bunun kuşkulu olduğunu” ve Milli Piyango çekilişlerinde “bir numara dönmüş olabileceğini” belirtmiştim.

Ayrıca o dönemde CHP milletvekili Atilla Kart'ın Milli Piyango çekilişlerinde usulsüzlük yapıldığına dair iddiaları vardı. Ancak hiçbir sonuç alınamıyordu.

Tabii bir yıl önce cemaatin buraya sızmış olabileceği aklımıza gelse bile “Bunlar yapıyordur” demek akla ve mantığa uygun gelmiyordu.

Ama şimdi aklıma “Yıllar boyu Milli Piyango'da da egemenliği ele geçirmiş olan FETÖ ikramiyeleri istediklerine çıkarabiliyordu” şüphesi düşmüyor değil.

Acaba Milli Piyango idaresinde FETÖ operasyonu yapıldı mı? Bu gece yapılacak çekilişe güvenebilir miyiz?

Bir kere büyük ikramiye hangi bilete çıkarsa çıksın mutlaka bu konu mutlaka araştırılmalıdır.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

Anayasaya “hayır” diyen herkese terörist damgası vuracaklar

Meclis Anayasa Komisyonu AKP ve MHP'lilerin ortaklığı sayesinde Erdoğan'ı “tek adam” yapacak anayasa değişikliği teklifini kabul etti ve teklifi Genel Kurul'a gönderdi.

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren “tek kişilik rejim” anayasası Meclis'te tartışılmaya başlanacak.

Eğer AKP ve MHP milletvekilleri halkın “kendi iradesini bir kişiye devretmesi” anayasasına 330 desteği bulurlarsa referanduma gidilecek.

Hafta içinde iki “güvenilir” kamuoyu araştırma şirketi referandum anketi sonuçlarını yayınladı. İkisinde de çok az farkla da olsa “hayır” oyları önde.

Ancak ikinci araştırma şirketi anket sırasında “hayır” diyenlere “CHP ve HDP ortak hayır kampanyası yaparsa oyunuzu değiştirir misiniz?” sorusunu da sormuş. Bu soru üzerine önemli bir kesim “değiştiririm” yanıtını vermiş. Bu durumda “evet” oyları hayli öne geçiyor.

İşte bana göre referandumun en “hassas” noktası bu. Araştırma şirketi “ortak hareket” diye sormuş ama eğer referandum aşamasına gelinirse CHP ve HDP hiçbir anlaşma yapmadan “hayır” oyu vereceklerini açıkladıkları anda iktidar bunu “CHP-HDP ortaklığı” olarak sunacak ve hatta daha da ileri gidip HDP'yi kastederek “teröristlerin hayır dediğine uyacak mısınız?” kampanyası başlatarak CHP'yi de açmaza almaya çalışacaktır.

Eğer olacaksa bu referandumun hiç de adil koşullarda olmayacağını söylemek yanlış olmaz.

BUNU YAZMAK GEREK

YSK'da ciddi FETÖ tasfiyesi yapılmış, peki seçimlerde hile oldu mu?

2007 seçimlerinden bu yana seçimlerde “hile yapıldığı” dedikoduları toplumun zihnini hep oyaladı. Seçimlerde nasıl hile yapılmış olabileceğine yönelik bir dolu tahmin de halk arasında dolaştı durdu.

Yaygın inanış hilenin sandıklarda değil oyların toplandığı ve “birleştirme tutanaklarının” hazırlandığı seçim kurullarında olduğu yönünde yoğunlaştı hep.

15 Temmuz dinci faşist darbe kalkışmasından sonra çıkarılan olağanüstü hal nedeniyle devlete sızdığı saptanan 10 binlerce kişi ya tutuklanmış, ya haklarında dava açılmış ya da işlerinden atılmıştı.

Pek çok kamu kurumunda da art arda FETÖ operasyonları yapılıyordu.

Bu sırada yazdığım yazıda “Birçok kurumda operasyon yapıldığını öğrendik ama Yüksek Seçim Kurulu'ndan hiç ses çıkmıyor, buraya FETÖ hiç sızmamış mı?” diye sormuştum.

Kimse cevap vermedi. Ancak bu sırada eski CHP milletvekili Umut Oran “Bilgi edinme kanunu” çerçevesinde “Yüksek Seçim Kurulu'nda FETÖ nedeniyle işlem yapılan kişi var mı?” diye sormuş.

Oran dün kendisine verilen cevabı açıkladı. Buna göre YSK'daki 3 üye, 11 il başkanı, 59 seçim kurulu üyesi, 210 seçim kurulu başkanı hakim ile 15 zabıt katibi FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanmış.

Oran'ın “Bu kişiler seçim sırasında hangi işlemleri yaptılar hangi yetkilere sahiptiler?” sorusuna ise cevap verilmemiş.

Tablo bu ve çok vahim. Seçimin güvenli yapılması için görevli bu kadar kişi terörist oldukları için tutuklanıyorsa seçimlerde hile yapılmış olma olasılığı çok yükseliyor.

YSK'dan bu kadar FETÖ'cü çıkıyorsa seçim sonuçlarının tekrar değerlendirilmesini istemek hepimizin hakkıdır.

KOMİK

“Direnen” kardan adam” polislerin hışmına uğradı

Ankara'da HDP Genel Merkezi'ndeki çalışanlar yoğun kar yağışından sonra binanın önünde bir kardan adam yapmışlar. Kardan adama iki de kol eklemişler. İkisi de yukarı doğru. Biri sıkılı yumruk gibi görünüyor. Diğeri ise iki parmakla zafer işareti yapıyor.

Genel Merkez önündeki polisler önce bu kardan adamın fotoğrafını çekmişler telefonla. Sonra muhtemelen amirlerine göndermişler. Onlardan da “yıkın” emri gelmiş.

Polisler de “direnen” kardan adamı yıkmışlar.

İyi ki gözaltına almaya kalkmamışlar. Düşünsenize polisler kardan adamı merkeze götürüyorlar “Amirim bu adam direniyordu” diyeceklerken bir de bakmışlar ki kardan adam erimiş.

Vallahi çok komik ülke olduk.