2017 için astroloji ne diyor?

Yepyeni bir yılı karşılamaya günler kala, hepiniz 2017'de sizleri nelerin beklediğini merak ediyorsunuz. İşte bu merakınızı gidermek adına yeni yılda her burcu bekleyen gelişmeleri sizin için hazırladım…

Koç ve yükselen burcu Koç

Koç burçları, 2017'de geleceğe dair yeni bir bakış açısı kazanmak için çaba harcayacak ve tecrübe kazanmış olarak yolunuza devam edeceksiniz. Yeni yılda kendiniz için ne istediğinizi daha net olarak bildiğinizi göreceksiniz.

Basın, yayın, medya, reklam, tanıtım ve pazarlama konusunda gelişme yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri yapabilir ve yeni kültürler tanımak için adım atabilirsiniz. Hukuki, devletle veya resmi kurumlarla ilgili işleriniz konusunda bu yıl çok daha rahat ilerleyeceksiniz. Bazı Koçlar uluslararası işlerde ve ilişkilerde yeni bağlar kurabilir ve aktif olabilirler.

Ekim ayında evlilik söz konusu olabilir

Bu yıl ilişkiler alanınız yeni fırsatlara çok açık olacak. Şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter, Terazi burcunda olacağından ilişkiler alanınızda yer alacak. Evlenmek, ciddi iş ortaklıkları kurmak konusunda şansınız yaver gidecek.

Evli Koçlar ilişkilerini dengeye oturtmak için çaba gösterecekler. Jüpiter, 2017'nin ekim ayının ortalarına kadar sizi ilişkiler, aşk ve evlilik konusunda destekleyecek.

Ticarette başarı

5 Mart-16 Nisan tarihleri arasında dikkatli olun. Bu dönemde özgür olmak için çaba göstereceksiniz. Haziran başı gibi para alanınıza geçecek olan Venüs, temmuz başına kadar sizi destekleyecek.

Maddi olarak sağlam kararlar alıp kazancınızı zevkinize göre değerlendireceksiniz. Mali işlerinizi akılcı olarak ele alma fırsatınız olacak. Bu dönemde şans yıldızı Jüpiter de Venüs ile beraber bu alanda yer alacağından ticari konularda bolca gelir elde edeceksiniz.

Boğa ve yükselen burcu Boğa

Kişileri sınava tabi tutan Satürn, bu yıl sizin krediler, vergi, sigorta ve miras alanınızda yer almaya devam ediyor. Önceliğiniz ticari atılımlar yapmak ve vergi borçlarınızı ödemek olacak. Ailenize ve eşinize maddi konularda destek olmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle Satürn'ün geri harekette olacağı 6 Nisan-25 Ağustos tarihleri arasında alacağınız kararlara dikkat edin. Emek anlamında her zamankinden daha gerçekçi davranmanız gerek. Bu süreçte mali konularda akılcı tedbirler almanızda fayda var. Nakit akışınızda sıkışıklık olabilir; bu nedenle bütçenizi doğru planlamanızda yarar var.

Hayalinizdeki işi bulacaksınız

Bu yıl şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter, 11 Ekim'e kadar size iş hayatınızda destek verecek ve şans getirecek. İş arayan Boğalar istedikleri işi bulacaklar.

Yeteneklerinizi geliştirmek için daha fazla bilgi sahibi olmak isteyecek ve bu doğrultuda eğitim alacaksınız. Estetik, güzellik ve moda konularında olumlu gelişmeler yaşayacaksınız.

Temmuz-ağustos para demek!

Burcunuzun göksel temsilcisi, aşk, evlilik ve para gezegeni Venüs, 5 Mart- 16 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda geri harekette olacak. Bu süreçte fevri tavırlar sergileyebilirsiniz. Venüs, 5 Temmuz-1 Ağustos arası para ve kazançlar evinizde yer alacak. 30 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında, müşterilerden gelen para yaşam alanınızda olacak.

Bu dönemde de gelirler ve harcamalar artış gösterecektir. 11 Ekim'de şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter'in Akrep burcuna geçmesiyle ilişki hayatınız canlanacak.

Yengeç ve yükselen burcu Yengeç

Yengeçler bu yıl da iş alanında Satürn'ü misafir etmeye devam ediyorlar. İş ve kariyer alanında uzmanlaşmak isteyecek ve bu nedenle daha profesyonelce davranacaksınız. Kaldıracağınızdan fazla sorumluluk yüklenmek isterken yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmek için çaba göstereceksiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermek zorunda kalabilirsiniz.

Heyecanlı bir yıl sizi bekliyor

Yeni bir ev satın almak, aile üyeleriyle barışmak gibi güzel gelişmeler sizi bekliyor. Jüpiter 11 Ekim'den itibaren Akrep burcuna geçiş yapacak ve sizin romantizm alanınıza yerleşecek.

Bekar Yengeçler tutkulu ve sahiplenici bir eş bulabilirler. Hayatınıza daha fazla heyecan katmak için fırsatınız olacak. Hobinizi meslek haline getirebilirsiniz.

Yeni bir ilişkiye hazır olun

Aşk ve para gezegeni Venüs bu yıl Koç burcunda 5 Mart-16 Nisan tarihlerinde geri harekette bulunacak. Bekar Yengeçler bu dönemde çekici biriyle tanışıp ilişki yaşayabilirler. Kazançlı yatırımlar yapabileceğiniz 26 Ağustos- 19 Eylül döneminde maddi konulara eğilecek.

İkizler ve yükselen burcu İkizler

Satürn gezegeni evlilik, ortaklık ve kariyer alanınızda çıkış yakalamanıza fırsat verecek. Bu yıl evlilik veya ciddi beraberlik konularında bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Evli olanlar sorumluluklarının sınırlarını ve özgürlük alanlarını test edecek değişimler yaşayabilirler. Bu yıl kariyerinizi güçlendirecek yeni iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Bireysel olarak geleceğinizi sağlam temellere oturtacak biçimde bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Bekar İkizler, daha uzun vadeli bir ilişkiye adım atmak isteyecekleri bir eş bulabilirler.

Paranızı harcarken tedbirli davranın

1-26 Ağustos arasında Venüs para evinizde yer alacak. Bu dönemde masraflarınız artabilir; yerleşimle ilgili konulara yatırım yapabilirsiniz. Ailenizle ortak para paylaşımı konusunda para haneniz artıya geçebilir.

24 Aralık'tan itibaren paranızı daha planlı bir biçimde değerlendireceksiniz. Venüs, 14 Ekim-7 Kasım arasındaki dönemde aşk alanınızda yer alacak.

Aşk konusunda bu yıl şans yüzünüze gülüyor

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter aşk, romantizm ve eğlence alanınızda yer alacak. Aşk konusunda şanslı fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Romantizm ve tutkulu bir aşk yaşayacaksınız. Yaratıcılık isteyen konularda başarılı olacaksınız.

Aslan ve yükselen burcu Aslan

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Satürn aşk, romantizm ve hobi alanlarınızda yer almaya devam ediyor. Hayatınıza ciddi bir ilişki katmak veya var olan ilişkinizi kalıcı bir birlikteliğe dönüştürmek için deneyim kazanacaksınız. Hayattan zevk almak konusunda yeni adımlar atacaksınız. Aşk hayatınız konusunda sınırlarınızı belirlemelisiniz. Çocuk sahibi olanlar sorumluluklarının bilincine varacaklar. Yatırımla ilgili konularda dikkatli olmanız gerek. Özellikle Satürn'ün 6 Nisan-25 Ağustos tarihleri arasında geri harekette bulunacağını düşünürsek paranızı nereye, nasıl ve hangi şartlarda yatıracağınızı tedbirli bir şekilde planlamalısınız. Aşk konusunda bu dönemde işler karışabilir.

Uzak ülkelere yolculuk

Bu yıl aşk, ilişkiler ve para gezegeni Venüs, Koç burcunda 5 Mart-16 Nisan tarihlerinde geri harekette bulunacak. Uzak ülkelere yolculuk yapacaksınız. Bu dönemde hayat görüşünüz ve ideallerinizi temsil eden alanda gerçekleşecek retro, ticari görüşmelerinizi sekteye uğratabilir. Bu anlamda dikkatli olmalı ve aceleci davranmamalısınız.

Venüs, 3 Ocak-3 Şubat, 19 Eylül-26 Ağustos tarihleri arasında para evlerinizde yer alacak. Bu dönemde harcamalarınız artabilir çünkü Venüs mutluluk gezegeni olduğu için sizi mutlu edecek ürünlere para harcayarak bütçenizi aşabilirsiniz.

Yeni arabanızı güle güle kullanın

Bu yıl şans, iletişim, eğitim, kısa yolculuklar ve zihinsel faaliyetler alanınızda yer alacak. Bu süreçte yeni eğitimler alabilir, yaratıcı olabilir, ticari faaliyetler alanında yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Bazı Aslanlar yeni bir araba, bilgisayar veya elektronik aletler satın alacak.

Jüpiter, 11 Ekim'den sonra Akrep burcuna geçerek aile ve özel hayat alanınıza girecek. Bu dönemde evde daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde emlak almayı düşünebilirsiniz. Ebeveynlerinize daha fazla ilgi göstereceksiniz.

Başak ve yükselen burcu Başak

Size zaman zaman stres getiren gezegen Satürn, bu yıl da Yay burcunda geçişini sürdürürken etkisini devam ettirecek. Bu geçiş ebeveynlerle ilişkileriniz alanında yer almaya devam edecek. 2017'de ev alabilirsiniz. Bazı aile üyelerinin maddi ve manevi sorumluluğunu üslenmeniz gerekebilir. Bazı Başaklar iş için evden uzak kalmakta zorlanabilirler. Satürn bu yıl, 6 Nisan-25 Ağustos tarihleri arasında geri harekette bulunacak ve bu dönemde ev, aile temalı alanda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu tarih aralığında ev değiştirmek, taşınmak gibi konularda bazı güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Ev satmak için çok da iyi bir zaman sayılmaz. Alabileceğinizden fazla sorumluluk üstlenmemelisiniz.

Riskli kararlar alabilirsiniz

Bu yıl aşk, ilişkiler ve para gezegeni Venüs, Koç burcunda 6 Mart-17 Nisan tarihleri arası geri hareket yapacak. Bu durum, para paylaşımı alanınızı etkileyeceği için harcamalarınızı, ödemelerinizi iyi takip etmelisiniz.

Alacaklarınız konusunda dikkatli davranmalısınız. Eşinizle ortak bütçenizin dengesi bozulabilir. İlişkilerde stres ön planda.

Eğitim yılınız başlıyor

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter, 11 Ekim tarihine kadar Terazi burcunda kalacak ve maddi kazanç alanınızda yer alacak. Bu durumda daha fazla gelir elde etmek, paranızı daha iyi değerlendirmek için gereken fırsatlara sahip olacaksınız.

İş hayatında başarılı olmak adına önemli adımlar atacaksınız. Sosyal hayatınıza vakit ayırmalısınız.