Doğru hediyeyle gönülleri kazanmak elinizde!

2017 yılına ailemizi, arkadaşlarımızı, kısacası tüm sevdiklerimizi mutlu ederek girmek istiyoruz. Bunun en bilindik yollarından biri de onlara hoşlarına gidecek hediyeler satın almak. En doğru hediyeyi almak için burçlardan yola çıktık ve Dinçer Güner sizin için mini bir hediye rehberi hazırladı…

Koç

Koç burçları Zodyak'ın ilk burcu olup, sabırsız, ateşli ve aceleci karakterlerinin yanında biraz da abartılı zevkleri vardır.

Sıradan hediyeler yerine ilginç ürünlerden hoşlanan, kırmızı, sarı ve beyaz gibi canlı renkleri seven Koç burçları için alabileceğiniz hediyeler kırmızı atkı, eldiven veya bere seti, şık bir şal olabilir.

İkizler

Bana sorarsanız ikizlere hediye falan almayın! Bence siz gidin ona bir hediye çeki hediye edin, çünkü ikizler özgürce alışveriş yapmak, kendi hediyesini kendi seçmek ister.

Ama siz illa ben alacağım diyorsanız, elektronik aletler, kol saati tam bu burca göre.

Aslan

Onların hayatlarına canlılık ve hareket katacak renkli eşyalar, abartılı frapan giysiler, büyük gösterişli aksesuarlar, renkli şallar, yıllanmış şarap, kristaller,

sanatsal hediyeler, süslü kol düğmeleri. Sadece alacağınız hediye değil paketi de çok gösterişli ve özel olmalı bir aslanı memnun etmek istiyorsanız eğer. Pahalı bir güneş gözlüğü, özel bir kürk, mücevher alabilirsiniz.

Akrep

Kalıcı, hemen eskimeyen hediyeleri tercih etmelisiniz. Onlar için hediyenin kullanışlı ve pratik olması önemlidir.

Şemsiye, deri çanta, seksi iç çamaşırları, jartiyerler, kemerler, yurt dışından gelmiş özel bir içki, gizem ve mistik kitaplar, ajandalar, spor aletleri, özel bir çiçek aranjmanı, mumlar onlar için alabileceğiniz hediyeler.

Oğlak

Sade, şık ama kendini belli eden hediyeleri severler.

Özellikle büyük bir duvar saati, sade renklerde şallar, klasik ayakkabılar, eskitilmiş eşyalar veya antika değeri olan eşyalar, inci kolyeler, dantelli şapkalar, zarif eldivenler, ünlü bir ressamın resmi, sade ve ciddi görünümlü kravat ve ceketler, maket ev ve arabalar hediye alternatifleriniz arasında yer almalı.

Boğa

En rahat hediye alabileceğiniz gruptandır. Yönetici gezegenleri Venüs olduğundan dolayı lüks şeyleri severler.

Etraflarına güzellik katacak dekoratif eşyalar da alabilirsiniz. Yastık, masaj aleti, mutfak gereçleri, bahçede kullanabilecekleri aletler uygun birer hediye.

Yengeç

Yengeç için öncelikle ev gereçleri, salonlarını süsleyecek biblolar, tüller, perdeler, fotoğraf makineleri, su mataraları, bahar kokulu parfümler, resim albümleri, koleksiyon malzemeleri alabilirsiniz.

Çocukları varsa, onları ilgilendiren hediyeler, yumuşak koltuklar, battaniye, akvaryum ve DVD onları mutlu eder.

Başak

Başak burcu için eğer giysi tarzında hediyeler almayı planlıyorsanız sarı ve tonları, ağaç renklerini tercih edebilirsiniz.

Sade, şık, gösterişsiz, kullanımda pratiklik katacak hediyeler uygun olacaktır. Seyahat biletleri, dil kursu, parfüm, bulmaca kitabı, süveter de alabilirsiniz.

Terazi

Yöneticileri Venüs olduğundan dolayı, kaliteli ve lüks hediyeleri çok severler.

Ünlü bir restoranda akşam yemekleri, takılar, cüzdanlar, mücevher, özel vücut losyonları, makyaj malzemeleri, saten veya ipek bir gecelik, kristal vazo, konser bileti Terazi burcu için uygun hediyelerdir.

Yay

Genel olarak yaylar için hediye almak oldukça kolaydır çünkü her an her şey ile ilgileri vardır. Onlara araba tekerleği bile alsanız mutluluk duyacaklardır.

Doğa yürüyüşleri, yurtdışı uçak biletleri, felsefe üzerine kitaplar, spor malzemeleri, kamp malzemeleri, esprili komik eşyalar, bavul vb.

Kova

Onların ilgisini her an canlı tutacak hediyeleri seçmelisiniz.

Bir ev hayvanı, kaplumbağa, orijinal bir balık, son model bir televizyon, ses sistemi, uçak maketleri, zekalarını ön plana çıkartacak oyuncaklar, kristal kolyeler, teleskop, esprili kupalar, uzay atmosferi yaşayabilecekleri similatörler, safari turları, magnetler en uygun hediyeler arasında.

Balık

Onların duygularına hitap edecek ve rahatlatacak hediyeler seçmeye özen göstermelisiniz.

SPA masajı, akvaryum, sualtı dalış eğitimi, gemi yolculukları, banyo havluları, dans eğitimi, ünlü bir şairin ona özel imzalı kitabı, sanat ve estetiğin bir arada olduğu hediyeler onları mutlu eder.