Gökyüzünün Sözcü’sü

Yeni yıla Ay'ın Kova burcuna geçişiyle girdik. Yeniliklere ve gelişmelere açık olabileceğimiz günlerdeyiz. Farklı, sıra dışı, orijinal ve marjinal konularla ilgilenebiliriz. İçinden çıkamadığımız durumlar varsa, ters köşe yollar deneyebiliriz. Kalabalık gruplarla organizasyon yapmak için ideal bir dönem. Duygusal bir gün değil, aksine soğuk, katı ve mantıklı düşünme zamanı. Özgürlük ihtiyacımızın tavan yapacağı bir gün, kısıtlamalara gelemeyiz, ezber bozan günler geçirebiliriz. Entelektüel konulara ilgi artabilir. Elektrikli aletleri kullanırken dikkat etmeliyiz. Tansiyon problemi olanlar sağlığa dikkat.

KOÇ

Arkadaşlarınız veya dahil olduğunuz grupların içinde yaşanan haksızlıkların üzerine gidebilirsiniz. Yeni yılda hayatınızın pürüzlerini aşabilmek adına kariyer alanınızda yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

BOĞA

Grup enerjisi yüksek olduğu için takım çalışmalarına açıksınız. İş hayatınız için ileri teknolojilerle ilgili proje üretebilirsiniz. Mesleğiniz konusunda daha kalıcı bağlantılar kurmak için kafa yoracaksınız.

İKİZLER

Uçak yolculuklarına çıkmak için özel fırsatlara sahip olabilirsiniz. Majör eğitimlerle ilgili bağlantısı olan çalışmalarınızı planlamak ve grup çalışmasıyla bunları organize etmek için uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ

Merkür gerilemesiyle oluşabilecek sıkıntılara 10 gün daha dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda ortaklarınızla ilgili başarıları kalıcı kılmak adına özel etkilere sahipsiniz. Para kazanmak için ortaklık kurabilirsiniz.

ASLAN

İş hayatınızı ilgilendiren konularda başarıya ulaşmak için beyin fırtınası yapabilirsiniz. Sevgilinizle sosyalleşebileceğiniz bir gündesiniz. Özgürlük teması yükseleceğinden yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.

BAŞAK

İş ortamınızda küçük organizasyonlar organize edebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili operasyonlar için olumlu bir süreçtesiniz. Hobilerinizi kazanca dönüştürmek için tanıtım faaliyetlerine girişmeniz gerekiyor.

TERAZi

Bugün hayattan aldığınız zevkler daha çok toplumsal olacak. Aşk konusunda özgürlük duygularınız ağır basıyor. Finans kaynaklarınıza odaklanmak için Merkür gerilemesinin bitişini beklemelisiniz.

AKREP

Teknoloji konusunda çağın ilerisindesiniz. Mümkünse bugün geçmişten koparak geleceğinize odaklanın. Kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylarda bilgi sahibi olarak durumu lehinize çevirebilirsiniz.

YAY

Sınavlara çalışmak için zihniniz hareketli olacak. Manevi olarak dönüşebilmeniz için bilinçaltı fenomenlerinize odaklanmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde ihtiyacınız olan dönüşüm gücüne sahip olacaksınız.

OĞLAK

Finansal işlerinizle Merkür gerilemesinin sonrası için şimdiden hedefler belirlemelisiniz. Maddi ve manevi değer katabileceğiniz konularda daha özgürlükçü bir zihin yapısıyda ilerlemeyi seçmelisiniz.

KOVA

Yabancı dil kursları, uluslararası projeler ve hukuki ilerlemeyle ilgili çok özel fırsatlar elinize geçecek. İletişimi bol ve hareketli bir gündesiniz. Bu özel tatil gününü zihinsel ve eğitsel etkinliklerle geçirebilirsiniz.

BALIK

Alternatif tıp, akupunktur ve enerji çalışmalarından etkin sonuçlar elde edebileceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızın fikirlerinize desteği bugün tam… Hayatınızdaki krizleri fırsata çevirmeniz mümkün.