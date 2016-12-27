Fransa’nın en iyi şefi İstanbul’daydı

Paris'in en şık otellerinden biri olan Four Season George V'ın üç Michelin yıldızlı Le Cinq adlı restoranının şefi Christian Le Squer, Metro'nun davetlisiydi…

Çocukluğunun geçtiği Bretagne topraklarından ilham alan Christian Le Squer, geçen sene Fransa'nın en iyi şefi unvanını almış. Birçok Fransız şefin aksine son derece samimi ve yemeklerini tattırırken mesleğinin ilk günkü heyecanını yaşarcasına tadanın gözlerinin içine bakıyor. Şefin bir başka dikkat çeken başarısı ise 11 sene boyunca iki Michelin yıldızı taşıyan restoranına bir sene içinde üçüncü Michelin yıldızını kazandırmış olması…

Deniz mahsullerini çok kullandığı mönüde farklı lezzetler yer almasına rağmen şefin her türlü malzeme için “Artık aradığımız her şeyi Türkiye'de buluyoruz” vurgusu çok önemliydi. Zira yabancı şefler genellikle Türkiye'de ürün zayıflığından çok şikayet ederler.

Müthiş lezzetler…

Başarılı şeflerin en önemli özelliği, hazırladıkları lezzetlerin tadını damakta bıraktırabiliyor olmaları. Beni en çok heyecanlandıran tat ise yemeği fermente sütle yapılmış deniz levreği ve havyardı. Fermente süt kendi bölgesinde son derece yaygın bir ürün olarak kullanılıyor.

Fransız tatlı çeşitlerinden farklı olarak yapılan kıtır turşulanmış greyfurt ise adı kadar değişik bir tatlı… Sosyal medyanın önemini en çok vurgulayan şefler arasında olan Christian Le Squer genç şeflere de bunu vurgulamaya çalıştığını söyledi. Fransa'nın başarılı şefi İstanbul gezilerinin kısıtlı zamanlarında gittiği Nicole Restoran'ı da çok beğendiğinin altını çizdi.