Askerlerimizi diri diri yaktılar mı?..

PKK'nın da kaçırdığı askerlerimiz oluyordu, ama bu başka…

2 askerimiz IŞİD tarafından kaçırıldı, daha önce de 1 askerimizin ellerinde olduğunu biliyoruz…

Şu anda 3 Mehmetçik IŞİD denen kelle kesici vahşi terör örgütünün elinde…

Günlerdir haber alınamıyordu, fakat önceki gün sosyal medyaya düşen fotoğraflara ve videoya göre…

Askerlerimiz IŞİD'li vahşiler tarafından diri diri yakılıyor, başlarından kurşunlanıyor!..

Esad'ı devirme takıntısıyla Suriye rejimine karşı harekete geçmenin ve “Özgür Suriye Ordusu” denen toplama paralı askerlerle birlikte savaşa girmenin sonucu budur!..

Bunu Türk Milleti kaldıramaz!..

* * *

Türk askerinin Suriye'de savaşa girmesi, iktidar tarafından “Vatan, Millet, Sakarya” olarak izah ediliyor…

Bol hamaset!..

Kahramanlık öyküleri vesaire…

Sonuç?.. Kendi topraklarımız dışında 37 şehit!..

İktidar sürekli olarak milli duyguları okşayarak, istismar ederek bunların normal karşılanması gerektiğini halkımıza yedirmeye çalışıyor…

* * *

Doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz…

Ama sosyal medyaya düşen haber ve fotoğraflara göre, Mehmetçikler alevler içinde…

Buna yürek dayanmaz!..

Radikal İslamcı vahşi terör örgütü IŞİD acımasızlığıyla biliniyor…

Öldürdüğü adamın kafasını kesip top yaparak sokak arasında futbol oynayan…

Öldürdüğü adamın kalbini çıkarıp kanlı kanlı yiyen insanlıktan çıkmış IŞİD vahşilerinden her şey beklenir…

* * *

Bu konuda ne Recep Bey, ne de Binali Bey ağzını açabildi…

Başbakan sadece “Bölgede oyun kurucu biziz” diye komik bir laf edip herkesi güldürdü!..

Hâlâ “Oyun kurucu biziz”, “Bizden habersiz bölgede yaprak kımıldamaz”, “Bölge bizden sorulur” diye düşünüyorlarsa…

Vay halimize!..

Yahu oyun kurucu biziz de… Rusya yasaklayınca Suriye üzerine uçak kaldıramadık, daha ne konuşuyorsunuz!..

* * *

Dün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık çıktı, “3 tane” askerimizin IŞİD'in elinde olduğunu söyledi…

“Tane”

“3 adet” deseydi daha doğru olurdu…

Geçenlerde Recep Bey de o gün şehit düşen Mehmetçikler için “Birkaç tane” demişti…

Aynı yolda yürüyorlar…

Fikri Işık bu kadarının bilindiğini, bunun ötesindeki “yorumların” teyit edilmediğini açıkladı…

Ancak, bu fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra sosyal medya iktidar tarafından ağırlaştırıldı, ulaşım engellendi…

* * *

Askerlerimiz orada gerçekten diri diri yakıldıysa, bunun hesabı mutlaka verilmelidir…

“Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye bağırmak, şehitlerimize rahmet yakınlarına baş sağlığı dilemekle bu olayın üzeri kapatılamaz!..

Böyle bir olay varsa cumhuriyet tarihinin en kara olayıdır!..

Bu kara leke iktidarın alnına yapışacaktır…

Türk Milleti bunu kaldırmaz, kaldıramaz!..

Saygısızlık yokmuş!..

Rize'de Atatürk heykelinin vinçle kaldırılıp kamyonla nakledilmesi yurt çapında büyük infiale yol açtı…

Ama AKP'lilerin umurunda değil; onlara göre bu “CHP tantanası” imiş!..

Memleketin bu kadar meselesi varken nelerle uğraşılıyormuş…

Sen ülke ateşler içindeyken Recep Bey'i başkan yapma derdine düş, buna “tantana” de…

Bunlar bu kafayla mı “Milli birlik” istiyorlar?..

Peki onlar bunu yaparken, Refah ve Saadet partilerinden devşirme CHP Milletvekili Rizeli Mehmet Bekaroğlu ne diyor?..

“Saygısızlık yok… Kıyamet koparacak bir şey yok”

Yuh artık, yuh!..