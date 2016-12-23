Önceki gün El Bab'da ilk olarak 4 şehit vermiştik…

Recep Bey, Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile yaptığı basın toplantısında “Fırat Kalkanı” sorulunca anlattı:

“El Bab kuşatma altında… Düşmek üzere… Birkaç şehit verdik”

4 şehit artık “birkaç şehit” haline gelmişti…

Akşama 10 şehit haberi daha geldi…

Dün iki yaralının şehit düşmesiyle de 24 saatte Suriye topraklarında verdiğimiz birkaç şehit sayısı 16'ya yükseldi…

Harekat başladığından bu yana şehit düşen aslanlarımızın sayısı ise 37 oldu!..

* * *

Birkaç şehitmiş…

Yani o kadar da önemli değil…

Kanıksamış görünüyorlar…

İçeride ve dışarıda sürekli şehit veriyoruz ve “Ne mutlu ailelerine, evlatları şehit oldu” diye teselli ediyoruz…

Şehircilik Bakanı “Allah bize de şehitliği nasip etsin” diyor…

Kolayı var…

İnersin o konforlu sıcacık zırhlı Mercedes'inden, korumalarını dağıtırsın, gidersin Şemdinli, Yüksekova gibi yerlere veya El Bab'a silah elde çarpışırsın…

Allah zırhlı Mercedes'in yayla gibi rahat koltuğunda şehitliği nasip eder mi?!.

* * *

“Birkaç şehit” dedikten sonra bu ülkenin gencecik çocukları sıraya girmiş demektir…

Dolmabahçe'de 20-22 yaşlarında Çevik Kuvvet polisleri ve vatandaşlar…

Kayseri'de yine 20-21 yaşlarındaki Mehmetçikler…

Derken…

El Bab'da biri binbaşı diğerleri rütbeli tam 16 şehit…

Ne uğruna?..

Esad'ın ülkesindeki teröristleri temizliyoruz…

* * *

Suriye topraklarında verdiğimiz şehit sayısı 16'ya yükseldiği gün, yani dün Türkiye'nin en önemli meselesi neydi?..

“RTE tipi başkanlık rejimi”

Bahçeli'nin “Recep Bey anayasaya uymuyorsa, anayasayı Recep Bey'e uyduralım” nezaketiyle (!) AKP'yi sevindirmesi sonucu, Türkiye dörtnala RTE tipi başkanlığa gidiyor…

Şehit sayımızın 16'ya yükseldiği gün Binali Bey il başkanlarını toplamış, başkanlığın ne kadar ballı bir şey olduğunu, tam da Türkiye'ye uyduğunu anlatıyordu…

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Efendim bu anayasa değişikliğini millet istiyormuş…

Duyan da hak ve özgürlüklerin genişletildiği, hukuk devleti olma şartlarının sağlandığı, demokrasinin zenginleştirildiği bir anayasa değişikliği yapıldığını zanneder…

Oysa anayasa değişikliği, sadece ve sadece anayasanın Recep Bey'e uygun hale getirilmesi!..

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Bundan da anlıyoruz ki…

Bölücü terörün yok edilmesi…

FETÖ'nün bitirilip, Fetullah'ın ABD'den getirilmesi, Türkiye'de huzur ve güvenin sağlanması için Recep Bey'in bugünkü durumu yetmiyor…

Anayasa değişecek, Recep Bey Başkan Cumhurbaşkanı olacak ve…

Türkiye bir sihirli değnekle bütün dertlerinden kurtulacak…

O günleri hasretle bekliyoruz!!!

Karlov suikastı!..

Suikasttan sonra aslında ilk açıklamayı Trump yaptı:

“Büyükelçiyi radikal İslamcı öldürdü” Başta Recep Bey, sonra Çavuşoğlu'nun “FETÖ yaptı” demesine kimse itibar etmiyor, henüz çok erken olduğunu açıklıyorlar…

Kremlin soruşturmanın sonucunu bekliyor…

El Nusra'ya dikkati çekiyor ve onlar da FETÖ mü, El Nusra mı araştırıyor…

Suikastın araştırılması için Moskova'dan bir heyet gönderilmesi bizim çok acıdır, bir güvensizliğin ifadesidir…

Olayın üzerinden daha birkaç saat bile geçmeden yapılan FETÖ açıklaması şüpheyle karşılandı…

Bu kadar acul davranıp da kuşkulara yol açmanın gereği var mıydı?..