Sosyal medyada “Türkiye'de yaşayan 18-45 yaş arasındaki Suriyeliler askere alınsın” kampanyası başlatıldı…

Kampanyada, “Suriyeli erkekler, ülkeleri paramparça olmuşken Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelere kaçarak canlarını kurtarmaya çalışmışlar, vatanlarını sahipsiz bırakmışlardır”

deniliyor…

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Bunun “vatana ihanet olduğu” belirtilerek, “Askerlik yaşındaki Suriyeli erkeklerin başka ülkelerde dilenci ve mülteci konumunda yaşamak yerine temel askerlik eğitimi aldıktan sonra, onurlu bir şekilde kendi ülkelerine gönderilmeleri ve belli askeri operasyonlarda vatanları için mücadeleye katılmalarının sağlanması gerektiği” ifade ediliyor…

Kampanyada bunun Genelkurmay Başkanlığınca gerçekleştirilebileceği ileri sürülüyor!..

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Gerçekten de, sığınan Suriyelilere başka hiçbir ülkede olmayacağı kadar büyük misafirperverlik gösterdi Türkiye…

Türkiye'ye dağıldılar, kimi dönercilik, kimi lokantacılık, kimi garsonluk yapıyor bazıları işsiz geziyor…

Sağlık hizmetleri bedava…

Ulaşım bedava…

Türk vatandaşlarından daha çok haklara sahipler…

Çok sayıda Suriyeli de suça karışmış durumda…

Bir kısmı da “Altı dönüm bostan yan gel yat Osman” vaziyetlerinde boyuna çocuk sahibi oluyor…

Her yıl Türkiye'de 200 bin civarında Suriyeli çocuğun dünyaya geldiği bildiriliyor…

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Müslüman Suriyelilerin bir bölümü de yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'den, Hıristiyan Avrupa'ya kaçıyor veya kaçmayı düşünüyor…

Ve bu nedenle de herkesin yüreğini burkan Ege sularındaki facialar meydana geliyor…

Genelkurmay böyle bir organizasyon yapar mı;

Bunun zorlukları nelerdir;

Ya da Genelkurmay “Bunlar savaşacaksa hiç gelmesinler” mi der, bilinmez…

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Ama Mehmetçik, Suriye'de IŞİD teröristlerini temizlemek için şehit düşerken Suriyeliler vatanları için hiçbir şey yapmıyorlar…

Türkiye ve Avrupa ülkelerine sığınmaya çalışmaları ibretliktir…

Gerçi mukayese bile edilmez ama…

Bir bunlara bakın…

Bir de Türk Milleti'nin işgal altındaki vatan topraklarında verdikleri Milli Mücadele'ye bakın!..

Başkanlık böyle geliyor!..

Sonunda ipler koptu, Anayasa Komisyonu birbirine girdi…

Küfürleşmeler, havada uçuşan su şişeleri…

Sebep Başkan ve AKP'li üyelerin müzakereyi bitirmek, CHP'ye söz vermek istememesi…

Sonra buna “Milli mutabakat” diyecekler…

AKP kendi çalıp kendi oynamak istiyor…

Yanlarına MHP'yi almışlar bastırıyorlar…

MHP de iktidar partisiymiş gibi muhalefete muhalefet ediyor, görülmemiş bir şey…

“Pes artık” denilecek son

noktayı da yine iktidar kanadı koydu…

Efendim PKK başkanlığı istemiyormuş, CHP de karşı çıkmakla PKK'yı destekliyormuş…

Yahu bu kadarı da ayıptır artık…