Banka sayısı az şube sayısı fazla!

Sokakta yürürken mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bankalar hızla şube kapatıyorlar. Zaten Türkiye'nin sorunu banka sayısının az, şube sayısının fazla olması…

Şube telefona girmişken, krediyi hafta sonu bile internetten alabiliyorken, çok şube neden? Hem pahalı hem gereksiz… Haliyle bankacılık sektöründe çalışan sayısı daha da düşecek. İnternette işlem başına maliyet şubenin 50'de 1'i kadar… Fiziki şubede olan çalışan, harç, kira, elektrik, su ve benzeri masraflar da yok.

Çoğu banka, daha çok şube kapatma niyetinde ancak iktidarın tepkisinden korktuklarından dikkat çekmeden bu işi yapmaya çalışıyorlar. Bu yılbaşında yine görür, duyarsınız işsiz kalanları.

Çok şube ile sistem ucube

Banka sayısı az olunca, maaşlarda da rekabet olmuyor. Bankalar arası sözde centilmenlik anlaşması adı altında transferler de kesilince iyi eleman da, kötü eleman da aynı paraya çalışıyor. Rekabet Kurumu deseniz uykuda… Ceza kesmesine kesiyor ama iş çalışanlara gelince nedense hep başka tarafa bakıyor!

Aslında şubeyi de gözünüzde büyütmeyin. Eskiden her bir şubede 20'ye yakın eleman çalışırken, şimdi 6-7 kişi şube açmak için yeterli…

Ülkede kâğıt üzerinde 47 banka var. İşlevsel banka sayısı 34 adet. Yani bildiğiniz mevduat bankası… Bu 34 adet bankanın 10689 şubesi var. Bu bankalar arasında üç kamu bankasının şube sayısı 3666 tane…

Bankacılıkta tekel var!

Özel bankaları da listeye koyup ilk on sıraya bakarsak 9600 şubeleri var. Kalan 24 mevduat bankasının toplam 1000 civarında şubesi var.

2015 yılında bankacılık sektöründen elde edilen 26 milyar lira kârı 47 banka paylaştı. Büyük bölümü 5-6 bankaya gitti. Bu yıl kârlılık hızla artıyor, pastayı yiyen sayısı aynı kalıyor.

Nereden baksanız bir dengesizlik söz konusu… Türkiye'de banka sayısı gerek milli gelir, gerek nüfus açısından bakıldığında küçüklü büyüklü en az 200 adet olmalı…

Az sayıda bankaya sahip olunca, bu sefer rekabet yeterince gelişemiyor; ücret, komisyonlar, faiz oranları yükselirken reel sektöre yeterince kaynak aktarılamıyor.

Geleceğin işsizleri

Finans merkezi olmayı hedefleyen 80 milyon kişilik Türkiye'de banka sayısı diğer ülkelerin küsuratı kadar… Aynı nüfusa sahip Almanya'da bu sayı 2200 civarında… Şube değil, banka! Bu sayıyla değil merkez, finans kasabası bile olamayız.

Türkiye'de 1 milyon 700 bin kişiye bir banka düşerken, Litvanya'da 307 bin, Ukrayna'da 266 bin, Macaristan'da 264 bin, Portekiz'de 220 bin kişiye bir banka düşüyor…

Hızla yeni bankalar açılsa bile bankacı sayısı sabit kalacak. Ya yeniler açılmazsa; bankacılara iyi davranın, geleceğin işsizleri onlar.