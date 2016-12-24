Ekonomide “size de çıkabilir” dönemi!

İktidar 15 bin küçük ve orta işletmeye faizsiz kredi desteği vereceğini açıkladı, 250 bin işletme başvurdu. Bir 250 bin işletme sahibi de sistemin kilitlenmesinden, zaman darlığından, bilgilerini güncelleyemediğinden başvuramadı.

İşin ilginci ortada devletin vereceği para falan yok? Neden? Para yok da ondan! Krediyi bankalar verecek, alan anaparayı ödeyecek, devlet faizini üç yıl sonra ödeyecek. Bu arada banka krediyi işletmenin durumuna göre verecek. İstediğine hiç vermeyecek.

Madem ihtiyacı olanı yararlandırmak istiyorsunuz öncesinde sicil affı çıkarsaydınız. Hani çıkacakmış ya! Ne büyük bir yalandır şu sicil affı… Yaklaşık 1 milyon 600 bin esnafın sicili temizlenecekmiş… Kara listede tek bir esnaf kalmayacakmış… Teknik olarak mümkün değil!

SİCİL AFFI YALANI!

Bankalar ellerindeki kara listeyi silerler mi? Daha önce kredisini ödemeyip adli takip sürecine girmiş esnafın sicilini temizleyecek ve ona tekrar kredi verecek! Daha önce ödemediği borcu ne olacak? Biraz akıl, biraz izan… Bankalar bunu yapar mı? Kandırmayın safları!

Sadece bu başvuru rakamı bile ister işlerin ne kadar kötü gittiğini, işletmelerin çaresizliğini bize gayet net anlatıyor. Aslında hiçbir derde deva olmayacak 50 bin liralık kredi için gecenin ayazında zifiri karanlıkta sıraya girenlerin tablosu ortadayken, kime, hangi ekonominin iyi olduğunu anlatacaksın?

Peki, piyango vuran yani krediyi alabilen işletmeler ne yapacak? Acil borçlarını kapayacak, bankaya borçlanacak. Hiç değilse faizden kurtulacak. Planlanan bu!

23 BİN İŞLETME Mİ? UÇAK MI?

İyi de şöyle bir sorun var; Krediyi alabilecek olan almış… Yeni kredi almak için destek verilmesini bekleyen işletme mi kalmış?

50 bin lira kredi ile “hadi yatırım yapıp makine alalım, şirketi büyütelim, gazeteye de ilan ver 20 kişi işe alacağız” diyen işletmeci var mıdır acaba? Satamadığın malın üretim kapasitesini neden artıracaksın ki?

Bakın vergi affında Maliye Bakanı Ağbal açıklama yaptı; “Bugüne kadar 1 milyon 958 bin 425 esnafımız müracaat etmiş. Bugüne kadar 11 milyar liralık alacağı yeniden yapılandırmışız.” Başı dertte olanların sayısına bakın, bir de destek olacakları için gurur duydukları sayıya bakın.

Cumhurbaşkanına 78 milyon dolarlık yeni uçak alınmasaydı da bankalara kredi verdirilip o parayla bir 23 bin işletme daha rahatlatılsaydı, olmaz mıydı?