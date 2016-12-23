Kredi verdiler, burnundan getirdiler!

Dolar hızla artıkça bir şey yapacaklarmış gibi panikle Ekonomi Konseyi'ni ardı ardına topladılar. Ekonomiyi mercek altına alınca bugüne kadar işadamı, sanayici, inşaat, dev projeden fırsat bulamayan küçük, orta, işletmelerin içinin çürüdüğünü, batmakta olduğunu gördüler.

Bu güne kadar el atmamaları ayıptı, bir zahmet el atalım dediler! Zaten ekonominin ağırlığını oluşturan onlar. İstihdamın yüzde 70'ini, firma sayısının yüzde 98'ini, ihracatın yüzde 60'ını bu kesim yapıyor.

KOSGEB'i devreye soktular. Başbakan'ın deyimi ile “hadi size bir kıyak geçelim 50 bin liralık ilk yılı geri ödemesiz faizsiz kredi verelim” buyurdular. Sayıyı 15 bin işletme ile sınırlı tutular. Devlete toplam yük ne kadar derseniz, tavuk yemler gibi yaklaşık 50 milyon dolara mal olacak. Cumhurbaşkanlığı'na yeni alınan uçağın 78 milyon dolar olduğunu düşünürseniz, oradan hesap edin!

KREDİYİ DEVLET DEĞİL BANKALAR VERECEK!

Verdikleri bir şey de yok! Şöyle ki; Sen başvurunu yapıyorsun, kurum 50.000 TL kredi desteği için topu bankalara atıyor. Kurumdan onay almış işletme bankaya gidiyor. KOSGEB desteğinizi onaylasa bile bankanın kredi vermeme veya talep ettiğiniz tutardan daha düşük bir miktarı onaylama olasılığı var. Muhtemelen sicili kötü, kredi kartını geç ödemiş diye çoğuna vermeyecek bile… Geri öderken siz anaparayı, KOSGEB de faizini ödeyecek.

Üç günlük süre verildi, yaklaşık 500.000 KOBİ mecburen kayıt yenileme ve güncelleme başvurusu yaptı. Kurumun önünde sabahın saat 5'inde sıraya girenler oldu. Oldu da ne oldu? Sistem çöktü, çalışmadı. KOSGEB çoğunu sisteme tanımlamadığı için krediye başvuramadı!

Kayıtlı olup internetten başvurmaya çalışanlar için de sistem aynıydı… Gece, gündüz sabah erken saat ya da gece yarısı girmek, başvurmak mümkün olmadı.

NE AÇIKLADILAR? NE VERECEKLER?

Oysa KOSGEB bir zahmet kendine 50 bin liralık bir kredi çekip adam gibi bir internet sitesi kursa binlerce kişiden beddua almadan bu işi bitirebilecekti.

Bütün bu badireleri atlatanlar için umuda yolculuk başladı. Başkan; “244.980 kredi başvurusu aldık” derken 471 bin şirketin başvurduğu açıklandı! Bir o kadar da umudunu kesip kapıdan döndü. Yani neyin ne olduğunu şu an için yetkililer de pek bilmiyor.

Neye yaradı derseniz, işletmeler ticaret odası, esnaf odası gibi kurumlara borçlarını kapadılar. Yeniden imza sirküleri, faaliyet belgesi gibi evraklar için 150 lira para harcadılar. Vergi Dairesi, SGK'ya borçlarını ödediler. Haliyle KOSGEB ödeyeceği faizi fazlasıyla tahsil etti!

Başbakan Yıldırım ekonomide hareketi sağlamak adına toplamda 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturduklarını söylemişti. Bravo kendilerine 750 milyonluk kredi ile planlanan miktarın 333'de birini küçük ve orta işletmelere ayırmış oldular. O da bankalar verirse!