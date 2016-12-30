Müjde senaryo çıktı!

Cumhurbaşkanı'nın verdiği müjde patlak çıktı! Dünkü TÜBİTAK toplantısında çevirmeye çalıştı ama nafile… Size hikâyenin esasını anlatayım…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Aralık Pazartesi günü tünel açılışında dile getirdiği; “Şimdi size bir müjde daha veriyorum; OECD Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı” iddiası vardı.

Kaynağa bak hizaya gel!

Oysa iddia, yandaş Sabah Gazetesi ekonomi servisinin cehaletinden kaynaklanmış bir durumdan öte değil…

Sabah Gazetesi gelecek senaryosunu gerçekmiş gibi anlayıp, yayımlamış. Cumhurbaşkanı da kaynağa güvenip durumu halka açıklamış.

İyi de, göz var izan var, ülkenin ekonomisi ortada… “İnceleyin şu haberi” dememiş mi Cumhurbaşkanı? Belli ki dememiş! “Danışmanlar ne işe yarar?” diye sorarsanız, bugüne kadar bir işe yaradıklarını ben görmedim!

Senaryolar gerçek olsa!

Orijinali, “OECD Perspectives on Global Development 2017” olan “Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017” raporundan alıntı yapılan hayali bir senaryodan ibaret. Rapor 275 sayfa…

Raporda, 4 farklı 2030 senaryosundan sadece ikincisinde, Türkiye 8 ülke ile birlikte 2030'da yüksek gelirli ülke olacak. Raporda, 2030'da yüksek gelirli ülkeler kategorisine girecek Türkiye'nin yanı sıra Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan, Meksika ve Güney Afrika da var. Senaryo işte!

17.5 milyar dolarlık fark nerede?

Esas benim ilgimi çeken kısım raporda Türkiye'nin Suriyeli göçmen akımına karşılık vermek için 8.5 milyar dolar harcadığı yazıyor. Bizim iddiamız 26 milyar dolar! Aradaki fark, 17.5 milyar dolar… Deli para! Hakikaten bizim açıkladığımız 26 milyar dolar bana da çok büyük rakam gibi geliyor. Avrupa boşuna 3 milyar Euro'yu göndermemezlik etmiyor. Adamlar diyor ki; Bana harcamalarınızı gösterin ben de parayı göndereyim.

O kadar para ile ne yaptık?

Biz diyoruz ki, neyi göstereceğiz, yaptık diyorsak, yaptık, verin parayı! Adamlar fiş, fatura, garanti istiyor, biz alışkanlıkla garantisi biziz abicim diyoruz!

Bakın, basit inşaatta 100 metrekare konutun maliyeti 21 bin lira… Harcadığımızı söylediğimiz 26 milyar dolar ile 4 milyon 333 bin adet basit inşaat ile 100 metrekarelik konut yapılırdı. Gelen 3 milyon kişiye, aileyi dört kişiden hesaplarsak, 750 bin konut yeterli olurdu.

Ortada konteynırlardan yapılmış yerleşim alanlarından başka bir şey yok! Sanki bu işte bir iş var!