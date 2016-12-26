Yassak hemşerim!

Anlayamıyorlar! İstersen bin bir takla at, para piyasalarıyla istediğin kadar oyna, devreye Merkez Bankası'nı sok, yetmedi kamu bankalarını sok, o da kesmedi özel bankalara talimat ver, olmaz!

Ekonomi, özgürlükler kısıtlandığı sürece adam olmaz. Hayalini bile kuramazsın. Kırılganlığa mahkûm, küçülmeye mecbursun.

Bakın interneti yavaşlattılar, sosyal paylaşım sitelerine girişi yasakladılar. Bir açıyorlar, bir kapıyorlar. Twitter ile Youtube günlerdir kapalı.

Bilgiye erişimi engellersen halkı mı yoksa kendini mi korumuş olacaksın! Oturtmuşlar birini bilgisayarın başına, basıyor düğmeye, hop Twitter, Youtube, Facebook kapanıyor. Yanındaki düğmeye basıyor, internet hızını düşürüyor.

Turizmde bağlantı hatası

En basitinden başlayalım; Turizm… Araştırmalar, yurtdışına tatile gidenlerin yüzde 78'inin bu durumunu o ülkeden sosyal ağlarda paylaştığını gösteriyor. Yani kişi tatilde hem çevresinden kopmamak istiyor hem de havasını atmak.

Bu paylaşım mecralarında ilk üç sırayı Facebook, Twitter ve Instagram alıyor. Bunları yasaklarsan, gelen nasıl paylaşacak? Eğer, “nasıl bir yermiş bu Twitter'ın yasaklandığı ülke” diyerek Japonu, Avrupalısı, Amerikalısı merak edip gelmezse işimiz zor.

Daha geçen hafta Sabah Gazetesi; “Kamuya 100 bin bilişim personeli alınması için düğmeye basıldı” haberini yapmıştı. İnternetin yasaklı olduğu bir ülkede kim ne yapacak bilişim personelini?

Ticarete ulaşılamıyor

Bakın Türkiye'nin internetten ticaret hacmi bu yıl 35 milyar liraya ulaşacak. Sen interneti yavaşlatırsan bu harcamalar düşecek. Almak isteyen sıkılıp vaz geçecek, üretici satış yapamayacak. Bunları düşünüyor musun? Hayır! Varsa yoksa aleyhime bir propaganda olmasın!

İnternet üzerinden iş gören şirketlerin, bankaların, devlet dairelerinin zararı milyarlarca lirayı buluyor. Senin derdin dünyanın bildiğini kendi halkından gizlemek!

Parayı pulu da geçtim. Bir kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle içeri atılıyor bu ülkede…

Mahpusa fiberliyorlar

Öyle üç beş kişi de değil binlercesi daha mahkemesi görülmeden tutuklanıyor! Tutuklama önleyici bir tedbirdir. O kişinin delil karartma imkânı var mı? Yok! Alırsınız ekran görüntüsünü delil elinizde olur. Dava açarsın, kararı beklersin……

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı içler acısı açıklamaya göre sosyal medya paylaşımlarından dolayı 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bunlardan 1656'sının tutuklandığı, 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam ettiği gerçeği var. Yuh!

Sonra da Türkiye'ye uluslararası yatırım girişi bu yıl yüzde 44 azaldı. Yine iyi valla… Ne kadar ekmek o kadar köfte……