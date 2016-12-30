Boya dökülür altından buruşmuş, kırışmış, lekeli, kösele yüz çıkar. 2016 boya döken yıl oldu. Boya döküldü; çıplak gerçek ortaya çıktı.

2016 tapınak yıkıcı oldu.

Din tüccarlığı tapınağı, birbiriyle kavgalı 2 ana sütun üzerindeymiş.“Kavgalı” lafı hafif kalır; kanlı- bıçaklıymışlar!

Boya altına gizlenmişler.

Yüz yüze gelince gülüyor.

Aslında kin yüklüymüşler.

2016 yılı Temmuz ayında “aynı menzilin yolcusuyuz” diyen iki İslamcı siyaset figürü birbirine girdi. Türkiye, kendi ordusu kendi halkına ateş ederek darbe yapmaya kalkan tarihinin en acılı yılını yaşadı.

2016 boya döken yıl oldu.

Boya döken yıl gidiyor.

* * *

Ekonomi gözlüğünü tak.

Ekonomi gözlüğüyle bak.

2016 yine boyaları döktü.

Altından enkaz çıktı.

Zenginlerin tuzu her zaman kuru. Enkaz fakirlerin, işçilerin, memurların, emeklilerin, dar ve değişmez gelirliler ile işsizlerin üzerine geliyor. Teğet geçmiyor. Delip geçiyor. Yoksullar için daralma, küçülme, büzülme, kemer sıkma başladı.

Uyuduk uyandık.

Dünya'da ilki yaptık.

Bir gecede zengin olduk.

Bir gecede “orta gelir tuzağını” kırdık, “zengin ülkeler sınıfına” yazıldık. İşte mucize kalkınma. Bir gecede büyüdük, geliştik.

Milli gelir arttı.

Milli tasarruf patladı.

Milli varlık sıçradı.

Meğer haberimiz yokmuş, uyuyormuşuz; kayıt içinde, kayıt dışında, deftere yazılmış, defter dışı bırakılmış, yastık

altına atılmış, Dubai'ye, Katar'a, İsviçre'ye kaçırılmış “gizli gömüler” varmış. Kişi başı 2 bin dolar daha varlıklı insanlarmışız.

* * *

2016 işte bu kalın boya ile bitecekti. Dün yeni asgari ücret açıklandı. Zengin ülkeler havasına girmiş Türkiye, gerçek zengin ülkelerin köpeklerine-kedilerine bakım için ayırdığı para kadar olan; 1.300 TL asgari ücreti, sadece 104 TL artırabildi.

Hani zengin ülkeydik?

Bu gözü kör olsun para yani zenginlik; asgari ücretliye niye yansımıyor? Zengin ülke sınıfına geçmiş olmanın nimetleri; işçiye, memura, emekliye, yoksula niçin damlamıyor?

Gerçeğin üstü kalın boyalı.

Asgari ücret açıklandı.

Cilalı nutuklar döküldü.

2016 cila döken yıl oldu.

Almanya zengin ülke; orada da yeni asgari ücreti açıkladılar. Saati: 8.84 Avro oldu. Türkiye ila arasındaki farka bakın.

Dağlar var.

Biz de zengin ülkeymişiz!

Niçin dağlar var?

* * *

İsmini burada yazmak lazım değil; iktidara çok yakın ve onun için “seçim ve geçim anketleri yapan” bir araştırma şirketi 5 gün önce Milliyet Gazetesi'nde sonuçları yayınlandı. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, 42 il, 126 mahalle, köy ve beldede, 18 yaş üstü 1472'si kadın toplam 3 bin 100 kişiye; “elinize geçen gelirle geçinebiliyor musunuz?” diye sormuş. Bunlar asgari ücretin üzerinde geliri olan insanlar; verdikleri cevabın dökümü şöyle:

Ucu ucuna geçiniyoruz:

YÜZDE 47.8

Borç-Harç ancak geçiniyoruz:

YÜZDE 21.2

Geçinemiyoruz:

YÜZDE 6.5

Rahat geçiniyoruz:

YÜZDE 24.5

İktidar araştırmacısının araştırmasına göre “Türkiye henüz zengin ülke değil, ucu ucuna ancak geçinenlerin ülkesi” olmasına rağmen bir gecede kağıt üstünde “zengin ülkeler sınıfına” atlatıldı.

Boyayı bol buldular.

Bütün yıl sürdüler.

Yüz olmuş kösele…

Boya ne yapısın…

2016 boya döken yıl oldu.

Gidiyor.