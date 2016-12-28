İmza yalama!

O tafra, o kibir, o şişkin ego; o küçük dağları da büyük dağları da ben yarattım havalı “sayın vekilim… sayın vekilim…” lacivert takım elbise kabarması… Vekilim, yüksek maaş alsın. Kıyak emekliliği olsun. Kaynanasına bile halk kesesinden özel doktor. Kayınçosuna özel imtiyaz, dayısının oğluna devlet şirketi yönetim kurulunda özel makam.

Yükü biçare halk taşıyor.

Vekilime 2 danışman.

Vekilime 3 sekreter.

Şair Neyzen Tevfik.

80 yıl önce anlatmış:

“Erbab-ı Riya

Gözlerinden işer.”

Öyle bir riya (beğenilme) ki, milletvekilliğini mal, mevki, şöhret, itibar, güç, imtiyaz, ayrıcalık kazanma karşılığında “uslu figüran” olmaya indirdi.

Uslu figüran:

Lider, söyleyecek.

Vekil, söyleneni yapacak.

İktidar milletvekilleri; lider arzusuna göre parmak kaldırır, parmak indirir. Lider isteğine göre “kabul” diye seslenir. Gizli oylamada bile lider “Milli İrade Böyle İstiyor” diye emir gönderip “beyaz pusulaya” işaret edince “beyaz pusulayı” sandığa atar. Lider kızar, listeden ismimi çizer diye 4 yıl boyunca “bir tek soru önergesi” verip, bir tek konunun aydınlanmasını bile istemez. Tarikat yurtlarında 11-12 yaşındaki yoksul aile kızlarının diri diri yakılmasını seyreder. 4 yıl boyunca sadece birkaç kez Meclis'te kavga çıktığında muhalefet milletvekiline; “en sert yumruğu” o indirir, “en çevik tekmeyi” o atar, “en galiz küfrü” o savurur.

* * *

4 yıl boyunca:

Kaldır parmak.

İndir parmak.

Tek adama figüran ol.

Yeni yılla birlikte halktan toplanmış vergilerden ayda 17 bin TL'ye yakın maaşı 3 aylıklar halinde peşin (çalışmadan) cebine koy.

Gördünüz.

İşte; milletvekilliğini uslu figüran yapan bu yapıdan en son “imza yalama” çıktı. Lider, bütün gücü elinde toplayan olmak istiyor. İktidar partisi milletvekilleri anayasa değişiklik metnini okumadan imzaladılar.

Eskisi atılacak.

Yeni Anayasa gelecek.

İçinde ne var?

Ne değişiyor?

Niçin değişiyor?

Bütün güçler tek bir adamda neden toplanıyor; hiç merak etmediler. Bastılar figüran imzayı. Muhalefetteki, CHP milletvekilleri yeni anayasa değişikliği ile nelerin getirildiğini bulup, anlatmaya başlayınca; okumadan imza vermiş olanlar; “Yedek milletvekilliği olmaz” diye itirazlar yükseltmeye başladı. Siyaset tarihine “okunmadan atılmış imzayı yalama vakası” olarak geçti. Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım, uç veren “imza yalama tepkilerini” savuşturmak için hemen iktidar milletvekilleri ile görüştü ve hemen MHP Lideri Bahçeli ile “yedek vekil zirvesi”yaptı.

* * *

Son seçimde yüzde 49.5 gibi yüksek oy almış iktidar partisi; “Esad Modeli ya da Meksika Modeli” başkanlığın yolunu Türkiye'de de açmak için kendi dışından 13 milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor. Meclis'te yapılacak değişiklik metninin, halkın kararına sunulabilmesi için toplam 330 milletvekilinin oyu gerekli…

AKP'nin 317 milletvekili var.

Kalan 13, CHP'den gelmez.

HDP'den de gelemez.

Bu 13, bir yerden gelecek ki; “Dik dur eğilme. Uslu figüran ol gerisine aldırma” diyen düzen sürsün, devran yürüsün, ona güveniyorlar.

* * *

Vekilime 2 danışman.

Vekilime 3 sekreter.

Vekilim figüran olur.

Bütün güç tek adamda toplanır.

Türkiye 200 yıl geriye gider.

Bu vatan bu riyayı kaldırmaz.

Riyakar vekil, gözlerinden işer.