Çocuğa “Cesur” adını koyarsın. Korkak, çekingen, kırılgan biri olur. Oğlan, isminin ona yüklediği çağrışım zenginliğini taşıyamaz. Babası, annesi üzülür. Ne yapsınlar? Arkadaşım dedi ki, şu başımıza gelenlere bakarak MİT'in adını değiştirelim. Milli İstirahat Teşkilatı olsun. Böylece “MİT” yazılışı yine kalır ama “Milli İstirahat Teşkilatı” söylemi, eylemine uymuş olur.

İsmiyle müsemma!

Sabah, öğlen, akşam.

İstirahat halinde.

Devletin polisi, büyükelçiyi öldürdü. MİT'in istirahati bozulmasın diye Rus İstihbaratı yıldırım hızıyla Ankara'ya geldi. 1 savcı, 2 güvenlik ataşesi, Rus Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, psikologlar. 18 kişilik ekip halinde araştıracak.

Bu polis, nasıl polis oldu?

Kim korudu, kim kolladı?

Kim yetiştirdi, eğitti?

Bu polis, kimin hedef göstermesinin etkisi altında kaldı da Suriye'de olanı biteni “Rus üst aklının planlaması” saydı? Böylece Rus nefretiyle beslenerek, Putin'i öldürmeyi aklına koydu fakat Putin'e ulaşamayınca onun Ankara'daki temsilcisi büyükelçiyi gidip öldürdü.

* * *

Polisin, cinayet öncesi resmine bakıyorsun, büyükelçinin arkasında kravatlı takım elbiseli, koruma görevlisi gibi duruyor. Fakat kafasının içinden büyükelçiyi arkadan vurmayı geçiriyor. Dışı tertemiz giyimli polisin içine yani beynine “intihar suikastçısı olma” kirliliği hangi yolla, yöntemle girdi? Suriye'de Halep şehrinde yaşanan insanlık dramının “aslında Rusya'nın Esad' a üst akıl vermesi” sonucundan doğduğunu söyleyenler, bu polisin beyninin şeytanlaşmasında katkısı olanlar mıdır? Bizim MİT istirahatte olduğu için bu soruların cevabını merak etmiyor.

Cevabı Rus istihbaratı bulacak.

Araştırmaya başladılar.

“Altın nesilden” midir?

“Dindar nesilden” mi?

İntihar suikastçısı olmak için önce, ışık evine giderek altın nesle ilk girişini yaptı ama 15 Temmuz'dan sonra polis içinde kalabilmek için dindar nesle mi çark etti? 15 Temmuz'dan sonra cemaat bağlantılı şüphesiyle 50 binden fazla polis meslekten çıkarılıp, açığa alınmasına rağmen “tekbir getiren intihar suikastçısı olma sürecine kendi özgür iradesiyle girmiş işçi emeklisi anne-babanın çocuğu bu genç polis” görevde nasıl kaldı? Ankara'da bodrum katında avukat bir arkadaşıyla beraber oturuyor, evden sabah çıkıp akşam geliyordu. Polis üniforması giymiyordu. Bütün gün görevi dışında, nereye, kimlere gidiyordu? Onu polis örgütü içinde tutup, eğitenler, Rus büyükelçiyi resim sergisinde vurdurmayı neden Rus, Türk, İran Dışişleri Bakanları'nın ortak toplantı yapacağı güne denk getirdiler?

Yığınla soru.

MİT istirahat etsin.

RUS İstihbaratı, çalışıyor.

* * *

Rus istihbaratçılar hazır gelmişken; “MİT'in içine Fetullahçılar nasıl sızdı da MİT'in haberi olmadı?” sorusunun da cevabını araştırıp bulsalar iyi olur. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile ilişkisi olduğu şüphesiyle 147 MİT elamanı açığa alındı. Bunlardan

87'si de memuriyetten atıldı, görevlerine son verildi.

İçine FETÖ sızıyor.

MİT'in haberi olmuyor.

Ordunun 250 generalinden 150'si FETÖ'cü çıkıyor, MİT'in haberi olmuyor. 81 valinin 70'i FETÖ bağlantılı çıkıyor. MİT'in yine haberi olmuyor. Devletin altı oyulmuş. Fetullah AKP'yi Truva atı yapmış, içine girmiş MİT istirahat halinde.

Arkadaşım haklı.

İsmiyle müsemma olmalı!