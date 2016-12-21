Yazın yediğin hurmalar!

Rusya, Ortadoğu'daki yerini ve ağırlığını kaybetmek istemiyor. Türkiye de kendi vatanını böldürmek istemiyor. Rusya ile Türkiye, İran'ı da yanlarına alarak Ortadoğu'da haritaları değiştirmeden “Suriye- Irak- Musul- Halep-Şam- Erbil- Kerkük- Petrol-Enerji- Bölgesel işbirliği-Küresel barış” sorunlarını birlikte çözecekleri bir yol ve yöntem arıyorlardı.

İki istek buluşmuştu.

Rusya, Türkiye'yi çekiyor.

Türkiye, Rusya'ya razı.

Uçak yarası onarılmıştı.

Yeni bir bölgesel işbirliği doğmak üzereydi. Bu yeni filizlenmekte olan işbirliğine Rusya liderlik ediyordu. Haritayı değiştirmek isteyenler ise polis içine girmiş suikastçıyı “yeni nesil cihatçı olsun” diye eğitip donatmışlardı. Suikastçı polis, Rus nefreti ile bilenmişti. Körü körüne sadık, ruhsuz, yılan bakışlı, polislikten aldığı gücünü öldürmeye dönüştürdü. Rus büyükelçisini Ankara'nın en güvenli bölgesinde kolayca arkasından vurdu. Rus büyükelçi, yeni harita yapımcılarının oyununu bozmak için Suriyeli muhaliflerle görüşen bir diplomattı.

* * *

Ateşten günler!

İstanbul'da.

Kayseri'de.

Ankara'da.

Üç ateşten gün birbiri peşi sıra geldi: İstanbul'da polis, kendi polisini koruyamadı. Kayseri'de ordu, kendi askerini koruyamadı. Ankara devlet, kader birliğine girdiği Rusya'nın diplomatını koruyamadı. Polisin içine sokulmuş yeni cihatçı nesilden suikastçıya Rus büyükelçiyi, fotoğraf sergisinde konuşurken ensesinden vurdurdu. Suikastçı, elçiyi vururken cihatçı örgüt marşının giriş kısmını bağırmıştı.

Yüzleşme sorar.

Hesap verme ister.

Yüzleşme ve kendi kendine sürekli bir hesap verme sistemi kurmak yerine polisin içine katil yerleştirme taşeronluğunu elde hazır FETÖ'ye yükleme kolaycılığına sarılıyor. O FETÖ'yü de zamanında kendi korumuş, kollamış, beslemiş, büyütmüş. Suikastçı polis de Fetullah'ın okulunda okumuş. Onun dershanesine gitmiş. KPSS soruşturması şüphelisi olmuş. 15 Temmuz'da izne çıkmış. Dayısı Fetullah okulunda çalışıyormuş.

Şablon hazır.

Tekrarla şablonu.

Yüzleşmiş ol.

Hesap vermiş sayıl.

* * *

İstanbul'da 44 polisin, Kayseri'de 14 askerin, Ankara'da diplomatın hayatlarını yitirmesiyle sonuçlanan kanlı eylemlerin emrini veren, planlayan, örgütleyen, besleyenlerin niyetlerini imkansız kılacak önlemlerin önceden alınması gerekirdi.

Yüzleşme olacaksa.

Hesap verilecekse.

2.5 yıldır güvenlik görevi verilen ve Çevik Kuvvet polis maaşı ile ödüllendirilen biri, cihatçı olma sürecini tamamladı. Bu süreç nasıl gözden kaçtı?

Açıklama ister.

Hesap sorar.

FETÖ, 7 Şubat hamlesi ile MİT'in yönetim kadrosunu ele geçirmek istedi. FETÖ ile kopuş o zaman başladı. Hatta Başbakanın ameliyata girip narkozla bayıltıldığı saatlere denk getireceklerdi. MİT Başkanı tutuklanacaktı. Bu iddiayı kendileri söylediler. Ayrıca iktidara geldiklerinde devlet yönetiminde, poliste görevlendireceği kendi elemanı yetişmiş kadroları yoktu. Bile, isteye, görüşe, anlaşa, parsel parsel vere, besleye Fetullah kadrolarından devlete, polise yandaş yerleştirdiler. İşte bu suikastçı polis, o eski parselli günlerin yeni meyvesidir.

Ağacın kurdu, kendi özünden!

Yüzleşme ister.

Yazın yediğin hurmalar diye başlayan bir atasözü de var, o da hesap vermeyi mecbur kılar.