Çalışan anneler rahatlayacak mı?

Ülkemizde kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı oldukça yetersizdir. Hükümet bu sayının artmasını teşvik için, vergi istisnasına ilişkin yasal düzenleme yapmıştı. Bu yasal düzenlemenin nasıl işleyeceğine ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği de 23.12.2016'da Resmi Gazete'de yayımladı.

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel öğretim ve orta öğretim özel okullarını işletenler; bu faaliyetten elde ettikleri kazançlar üzerinden, beş yıl süre ile gelir veya kurumlar vergisi ödememektedir. Bugüne kadar özel kreş ve gündüz bakımevleri bu istisnadan yararlanmamaktaydı. Yeni yasa ile birlikte; artık özel kreş ve gündüz bakım evleri de faaliyete başladıkları yıldan itibaren beş yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisi ödemeyeceklerdir.

Ancak eskiden kurulmuş olanlar değil, sadece 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakım evleri bu istisnadan yararlanabileceklerdir.

Hatırlanacağı üzere, 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6745 Sayılı Kanun'un 5'inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası başlıklı 20'nci maddesinde yapılan değişiklik ile özel kreş ve gündüz bakımevlerine faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme dönemi süresince elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Düzenleme, 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere 07/09/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İstisnanın Kapsamı

1/1/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 1/1/2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar, istisna uygulaması dışında bulunmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istisnadan yararlanabilmeleri için; 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir.

İstisnadan yararlanmanın koşulları

Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığı'na başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

İstisnanın süresi

1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna olacaktır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecektir. Diğer bir anlatımla; kurum açma izin belgesini Eylül 2017 tarihinde alan biri, kreş işletmesi faaliyetine Ocak 2018 tarihinde başlamış ise, istisna kreşin fiilen işletilmeye başladığı 2018 yılından itibaren başlayacak ve beş vergilendirme dönemi için (2018 ila 2022) uygulanacaktır.

Bu istisna düzenlemesi ile çok yetersiz olan kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısının artması özellikle çalışan anneleri rahatlatacaktır. En önemli konu, bu alanda yatırım yapacak olanların Türk bankacılık sisteminden kredi sağlayıp sağlayamayacaklarıdır.