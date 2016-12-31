Diziler meselesi çok derinde

Dizileri tartışıyoruz, ama FETÖ'nün dizilerden önce televizyonları nasıl kontrol altına aldığını hatırlıyor muyuz? Nasıl hakiki gazeteciler işsiz bırakılıp cezaevine atıldı ise dizilere de büyük bir operasyon çekildi.

14 Aralık 2011 tarihinde televizyonların ne kadar izlendiğini gösteren reyting ölçümlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Türkiye'nin önde gelen altı büyük yapımcısının ev ve işyerlerinde arama yapıldı.

Reyting ölçümleri yapan AGB-Nielsen şirketinin Üsküdar ve Kadıköy'deki merkezlerinde arama yapıldı; kimi çalışanları gözaltına alındı.

‘Fatmagül'ün Suçu Ne', ‘Ezel', ‘Aşk-ı Memnu', ‘Yaprak Dökümü', ‘Adını Feriha Koydum', ‘Kavak Yelleri', ‘Muhteşem Yüzyıl', ‘Hırsız Polis', ‘Kuzey Güney', ‘Bir İstanbul Masalı', ‘Umutsuz Ev Kadınları', ‘Doktorlar', ‘Arka Sokaklar', ‘Binbir Gece' adlı dizilerin izlenme oranlarının şüpheli olduğu iddia edildi… Yapımcılar, senaristler korkutuldu.

O dönem ünlü bir yapımcı, bir sabah şirkete gittiğinde nasıl beklenmedik bir şokla karşılaştığını anlatmıştı bana…

FETÖ'nün reyting operasyonunun perde arkasını Hanefi Avcı ‘Cemaat'in İflası/Hoca'nın Ayağının Kaydığı Yer' kitabında anlattı. Özetleyerek alıntılıyorum:

FETÖ, AGB'nin araçlarını takip ederek, nerelere, hangi evlere yeni cihaz kurulduğu veya hangi evlere bakım yapıldığını tespit etmişti.

Emniyet kanalından AGB'nin hatları ve AGB'nin bilgisayar sistemi dinlemeye alınmış ama orada hiçbir işlemin olmadığını; tüm verilerin AGB tarafından İsviçre'ye gönderildiğini; bu bilgilerin İsviçre'deki bilgisayarlarda işlendiğini ve bilgilerin oradan geldiğini anlamışlardı.

Yani, AGB'yi dinleyerek, izleyerek bir neticeye varmak zordu; çünkü sistem daha çok Avrupa'da İsviçre'deki program üzerine kuruluydu.

Emniyetçi arkadaşım; bu tip bilgileri Cemaat'in topladığını ve Amerika'daki Hoca'ya aktarıldığını; Hoca'nın, “AGB şirketi reytingleri yanlış ölçüyor, belli kanallar çok reyting alıyor” şeklinde tepki gösterdiğini; bu nedenle Emniyet'in ciddi bir çalışma yaptığını; bu çalışmaların ilerleyen

safhalarda operasyonlara dönüştürülerek, Hoca'nın “Bu operasyonu

H. yönetsin” diyerek Cemaat'e bir isim verdiğini söyledi.

Cezaevinden çıktıktan sonra konuyu araştırdığımda, operasyon sonrası AGB'nin saf dışı bırakıldığını; operasyon öncesi hazırlık yapılarak iki ayrı ölçüm firması kurulduğunu anlattılar.

Firmalardan birinin Cemaat, diğerinin ise hükümet yanlısı olarak kurulduğunu; ama hükümet yanlısı olarak kurulan firmanın merkezine yurtdışından bu konuda yetenekli ve çok iyi bilgisayar bilen, Cemaat'ten birinin sızdırılarak (bu kişinin adını ve fotoğrafını bana verdiler) o sistemin de bir müddet sonra sabote edilmek suretiyle Cemaat'e ait ölçüm firmasının öne çıkarıldığını söylediler…

Hanefi Avcı'nın yazdıkları bunlar. Sonuçta AGB kovuldu.

Yerine SBT ve TNS geldi!

Hanefi Avcı'ya göre, SBT FETÖ'cü; TNS ise hükümet yanlısı gözükmekle birlikte FETÖ kontrolünde idi.

Reyting operasyonu yapılırken o günlerde televizyon dünyasının en güçlü adamı kimdi? Bugün Silivri Cezaevi'nde yatan Hidayet Karaca!

Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Ve AGB'yle olan anlaşmayı iptal eden kişiydi!

FETÖ dizileri bu sayede reyting rekorları kırdı!

Fethullah Gülen'in kimi Samanyolu dizilerinin ‘konsept danışmanı' olduğu ortaya çıktı. Bu sayede en kârlı dizi yazarı oldu.

Tüm kanalları kontrolleri altına aldıkları yetmiyor gibi; yeni reyting sistemiyle reklam pastasından her yıl FETÖ kasasına 1.5 milyar dolar girdi.

Yani, mesele üç-beş senaristin çok ötesinde!

FETÖ'nün bu operasyonuna destek verip milyon dolarlar kazanıp Miami'ye kaçan eski polis yapımcı CEO'ları da yazacağım elbet. Ne de olsa “Benim FETÖ'cü olduğumu Oray Eğin ortaya çıkardı” demişti gitmeden önce…

Altın Oğlan'ın tetiği

Cumhurbaşkanı neden FETOŞ dedi, ilgimi çekti.

Geçen hafta yazdım: Kırık Hoca genç erkeklerin beynini yıkamakta ustadır, diye. Yıllarca Altın Nesil adı altında Anadolu'dan gencecik çocuklar yurtlara dolduruldu, kim bilir ne gibi zaaflarından faydalanıldı, nasıl bir baskı ortamında beyinleri yıkandı ve birer terör makinesine dönüştürüldüler…

Rus Büyükelçisi'ni öldüren katilin ablası Ankara'daki bir arkadaşını işaret ediyor. “Onun sözünden çıkmazdı” diyor. Onun yüzünden Ankara'ya taşınmış, onunla ev paylaşmış. Ancak arkadaşı evlenince bunalıma girmiş. Acilen kendisini de evlendirmelerini istemiş, ailesi karşı çıkmış. Mesele evlenmek, aşk-meşk, hatta cinsellik de değil. Mesele ‘en yakın arkadaşı'ndan evlendiği için intikamını almak. Satır aralarını okuyorum, abla tam farkında değil. Bastırılmış, adı konulmamış hisler…

FETOŞ erkeklerin zafiyetini, onları nereden vuracağını iyi biliyor. Türkiye'de kafası sadece belaltına çalışan, insanların seks hayatı hakkında kasetli-fotoğraflı dosyalar tutan, bunu gerektiğinde tehdit unsuru olarak kullanan örgütün Pennsylvania merkezli olduğunu Ergenekon ve Balyoz sürecinde gördük. Seks değil, porno. Deniz Baykal nasıl devrildi, MHP'li milletvekilleri nasıl istifaya zorlandı… Hangi subaylar bu nedenle intihar etti… Hatırlıyoruz…

İngiliz Daily Mail gazetesi katilin kıyafetini, yakışıklılığını gündeme getiriyor. Tepki topladı bu haber ama aslında önemli bir ayrıntı. Ortodoks Yahudilerin üniforması siyah-beyaz renklerin 90'lı yıllarda modaya uyarlanması, eşcinsel alt kültüründen yayılarak daha sonra hip-hop'a ve sonra da hemen her yere sirayet eden bir kıyafet: Siyah takım, beyaz gömlek, ince siyah kravat. Katil süslenmiş, intihar saldırısına estetik kaygılarla gitmiş… Zaten takımı suikast için almış. Peki, dokuz kere neden sıkıyor? Biliriz ki bu yaşanmamış bir orgazmın yansıması, kendinden nefretin dışavurumudur. Son zamanlarda yoğun içe kapanmasının nedeni ne olabilir?

Bu gencin zaaflarını, kendiyle çelişkilerini, ev arkadaşına olan takıntılı derecede bağlılığının ne anlama geldiğini kim okuyabildi? Abla bilmiyor, basın görmüyor, bana kalırsa katil de bu hislerin ne anlama geldiğini tam olarak adlandırabilmiş değildir. Ya Altın Oğlanlar nesline yıllarca yatırım yapan Kırık Mızrap, Kırık Testi gibi ‘kırıklık' takıntısı olan Hoca? Pennsylvania'daki personel seçimindeki parlak dişli, göbeksiz, 30 yaşını aşmamış kuralını da biliyoruz.

Sahte belgeleri Mehmet Baransu'ya götüren ve şimdi yurtdışında kaçak yaşayan Tuncay Opçin… Kırık Hoca'nın yanı başından Kanada'ya göçüp Ergenekon'un başlangıcı sayılan diğer Tuncay, Tuncay Güney… Peki jartiyeriyle otel odasında seks sonrası ölü bulunan FETÖ'cü erkek avukat S.S.? Cinsel kimliklerine rağmen din temelli olduğunu iddia eden bir Cemaat'te yükselip önemli mevkilere gelebiliyorlar. Ama onların Cemaat değil, örgüt olduğunu biliyoruz zaten. Ortak ‘kardeşlik' bağı başka. Bu kadar Altın Oğlan'ın Kırık Hoca'nın etrafında olması, tesadüf mü… FETOŞ katili bu çocukların zaafından yararlanıyor mu ve yararlanmaya devam edecek mi? Aman dikkat.