Arkadaş ne oldu Sünni kardeşliğe?

Erdoğan yeni hedefin Rakka olduğunu açıkladı.

Rakka, “IŞİD Kalesi”dir…

Türkiye, IŞİD ile neden savaşıyor?

“Sınırlarının güvenliği için” demeyiniz! Bakınız:

El Kaide, Mezopotamya'da “Büyük İsrail” kurmak isteyen Haçlı-Siyonistlere karşı savaşan bir terör örgütü.

El Kaide'nin IŞİD ile ilişkisi neden hiç iyi olmadı biliyor musunuz? IŞİD, Irak'taki Sünni çoğunluğu yanına almak için mezhepçi strateji uyguladı. Baş düşman olarak Şiileri belirledi. Şiilere yönelik büyük terör eylemleri düzenledi.

El Kaide bu eylemleri onaylamadı.

(IŞİD, El Kaide'nin bu tutumunu Bin Ladin'in annesi Hamide İbrahim'in Suriyeli Alevi olmasına bağladı! Kuşkusuz El Kaide, Şiileri sapkın görüyordu; ancak öncelikler konusunda IŞİD ile farklıydı. Neyse, ayrıntıya girmeyeyim.)

Türkiye, Irak'taki bu tür siyasal gelişmelere mesafeli durdu. Mezhep ayrımına bulaşmadı; ve hatta Erdoğan Irak ziyaretinde Şii lider Sadr'ın adamları tarafından “hoş geldin”; “Sadr grubu seni selamlıyor” pankartlarıyla karşılandı. Erdoğan, Şiiliğin dini mercii Ayetullah Ali Sistani'yi ziyaret etti. Peki…

Aradan 5 yıl geçtikten sonra aynı Şiiler, Bağdat Türk Büyükelçiliği önünde “işgalci defol” sloganlarıyla neden gösteri yaptı?

Değişen şuydu:

2010 Irak seçimlerinde Şii Maliki'ye karşı Sünni Haşimi'yi açıkça desteklemesi Türkiye'nin tarafsız komşuluk politikasını değiştirdiğinin ipucunu verdi. Ardından…

İhvan'ın Irak kolu İslam Partisi lideri/ Devlet Başkan Yardımcısı Haşimi iktidardan düşürülünce olanlar oldu. Hakkında, “Suudi Arabistan'dan para alıp ölüm timleri kurmaktan” soruşturma açılan Sünni lider Haşimi Türkiye'ye sığındı.

Türkiye, -Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı- Haşimi'ye kucak açmakla kalmadı; Erdoğan ile Maliki arasındaki söz düellosu Türkiye-Irak ilişkilerinin sonunu getirdi.

Bununla kalmadı…

Ortak hedef

Haşimi ve itibarıyla Türkiye'nin artık tek hedefi vardı; Şii Maliki iktidarını devirmek! Ve, federatif Sünni bir yapı kurmak. Hatta İstanbul'da Irak'ta “Sünni devrim”in nasıl olacağına dair toplantı düzenlediler.

Irak'ta aynı amaçta bir örgüt vardı; IŞİD!..

Irak'taki Sünni isyanın bir IŞİD projesine dönüşmesinde; bu kanlı terör örgütünün Maliki'yi devirip Irak'ta Sünni federal bir yapı kurmasının payı yok muydu? Vardı…

Maalesef!.. Mezhep savaşı Irak'ta oluk oluk kan akıtırken Türkiye bu kavgada taraf olup, Şii Maliki iktidarını yıkmak isteyenlerle ittifak kurdu. İttifak sadece Haşimi ile sınırlı değildi!

Öyle ya…

Türkiye, IŞİD Musul'a ilerlerken; “gelenler Maliki'nin düşmanlarıdır, size bir şey yapmaz” diye mi konsolosluğu terk ettirmedi? Evet. İşte bu tavır, dünyada “Türkiye IŞİD'i destekliyor” algısına sebep oldu.

Konsolosluk olayından sonra…

IŞİD militanlarının Türkiye'den geçişi…

IŞİD'in petrol sevkiyatı…

IŞİD'e yapılan silah yardımları…

IŞİD'e verilen kimyasallar…

IŞİD militanlarına hastanelerde bakılması…

IŞİD lideri Bağdadi'nin Türkiye'ye gelip, el-Nusra yöneticileriyle toplantı yapması gibi doğru ya da yanlış haberler-yorumlar dünya medyasının gündemine geldi.

Türkiye'nin -aynı IŞİD gibi- Türkmenler arasında bile ayrım yaptığı yazıldı.

Ardından…

Suriye'de Alevi Esat'ı yıkmak için başlatılan iç savaş; ve Mısır'da İhvan lideri Musri'nin askeri darbeyle devrilmesi Türkiye dış politikasını tamamen “Sünni hamiliğine” getirdi.

Türkiye soğukkanlılığını kaybetti. Cumhuriyet'in Kurucu Babaları'nın; komşular arasındaki itilaflara katılmama; Arap dünyasının iç işlerine müdahale etmeme gibi ilkelerini unuttu. İtibarıyla Irak ve ardından Suriye ile Mısır'la ilişkilerini bozdu.

Oysa… Bölgede güçlü bir ülke daha vardı; İran.

İran hiçbir ülkeyle ilişkisini sertleştirmedi. Barzani'yle ilişkileri bile sağlam tuttu. Ve bugün görülüyor ki, Irak ve Suriye'de de kazanan İran oldu!

Türkiye ise sadece meydan okumasıyla kaldı!

Öfkeliler grubu

Sorumu unutmadım:

Türkiye'nin “IŞİD Kalesi” Rakka'da ne işi var?

Daha dün…

Tarih: 7 Ağustos 2014.

Ahmet Davutoğlu dedi ki:

“IŞİD dediğimiz yapı radikal, terörize gibi bir yapı olarak görülebilir. Oradaki yapı, daha önceki hoşnutsuzluklar, öfkeler büyük bir cephede geniş bir reaksiyon doğurdu. Eğer Irak'ta Sünni Araplar dışlanmamış olsaydı böyle bir öfke birikmesi olmazdı. Keza eğer Esat ‘yüzde 12'lik etnik bir yapı ülkeyi yönetmesin, bu ülke hepinizin' dediğimizi dinleseydi bunlar yaşanmazdı.”

Tekrar sormalıyım:

Türkiye dün “Sünni öfkeliler grubu” dediği IŞİD ile bugün neden savaşıyor?

Irak- Suriye yönetiminde ne değişti; hiçbir şey!

Ama Türkiye'nin gündeminde sadece IŞİD var!

Moskova Anlaşması Türkiye için kuşkusuz iyidir; Esat'la barışması da ülke lehine olacaktır. Ancak…

Sünni sözcüğünü dün ağzından düşürmeyenlerin; Musul'a Şii örgütler girmesin diye dünyayı ayağa kaldıranların; bugün Şii İran ve Alevi Suriye ile yan yana gelip, IŞİD'le savaşmasını nasıl yorumlamak lazım?

Öyle ki…

911 km'lik Suriye sınırının 700 km'si PKK/PYD kontrolünde iken, Türkiye'nin Suriye içlerindeki Rakka'ya çekilmesini nasıl yorumlamak gerekir?

IŞİD, “dinsiz” gördüğü PKK/PYD ile savaşırken Türkiye neden sürekli bu çatışmaya müdahil oluyor?

Sahi… Gece gündüz bizlere; Rafizi, İrancı, Şii diyenler ne diyorsunuz bu yeni dış politikaya?..