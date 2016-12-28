Dolduruşa gelmeyin!

Madem Ortadoğu içine çekiliyoruz kimi gerçekleri bilmeliyiz.

Burası Ortadoğu'dur; her an ittifaklar kurulur ve dağılır!

Örneğin…

ABD Irak'ı işgal ettiğinde, Amerikan askerlerine karşı eylem yapan el Kaide'nin destekçisi kimdi; Suriye!

Burası Ortadoğu'dur; kimin eli kimin boğazındadır belli olmaz.

Örneğin…

Şeyh Mahmut Kol Agasi (Ebu'l -Ka'ka) Irak'taki Amerikan askerlerinin “hayvan keser” gibi öldürülmesi fetvasını veren; ve İslam Devleti kurulmasını isteyen Selefi Vehhabi bir din adamıydı. Böylesine “tehlikeli” bir kişi Halep'te yaşıyordu. Sahur Camii'nde rejim karşıtı vaazlar veriyordu. Sonra anlaşıldı ki, el altından ülkedeki Selefi Vehhabilerin isimlerini Suriye istihbaratına veriyordu!

Burası Ortadoğu'dur; gerçekler pek görüldüğü gibi değildir.

Örneğin…

Asıf Şevket, Hafız Esat'ın tek kızı Büşra ile evliydi. Yani Beşar Esat'ın eniştesiydi. Askeri istihbaratın başındaydı. Amerikan Ordusu'yla savaşmaya Irak'a giden yabancı direnişçiler onun himayesindeydi. Ve 18 Temmuz 2012'de bombalı saldırıda öldü. Bu saldırıyı Özgür Suriye Ordusu'nun yaptığı söylense de kimilerine göre eylemi planlayan Asıf Şevket'e karşı olan İran'dı! Peki bu doğru mudur; hiçbir zaman bilinemez…

Burası Ortadoğu'dur; dost ve düşman sürekli değişir.

Örneğin…

Irak'ın Şii lideri Maliki, 19 Ağustos 2009'da Irak'ın devlet kurumlarına yönelik bombalı saldırıların sorumlusunun Esat olduğunu açıkladı! Maliki'ye göre; Suriye istihbaratı, Baasçılar ve el Kaide'yle işbirliği yaparak kendini yıkmak istiyordu. Bu olay sebebiyle iki ülke elçilerini geri çekti. Siz de Türkiye'de sanırsınız ki, Şii ve Alevi liderler işbirliği içindedir!

Burası Ortadoğu'dur; buradaki ilişkileri kavramak zordur.

Örneğin…

Irak'ın en kıdemli Şii ulaması Ayetullah Al es-Sistani ülkesindeki İran etkisini azaltabilmek için yıllardır mücadele verir…

Sen de burada “İran nüfuz alanını büyütüyor” diye koca laflar edersin!..

Yuttururlar

Burası Ortadoğu'dur; anlaşmak hiç kolay değildir.

Örneğin…

60 ülke Arapça konuşur. Hiçbiri birine benzemez. Iraklı Suriyeli ile, Mısırlı Yemenli ile anlaşamaz! Yani, tek dil Arapça yoktur. Mesela, Aramca sadece Şam'ın doğusundaki köylerde konuşulur.

Burası Ortadoğu'dur; sembollerden geçilmez.

Örneğin…

Kimi “poşu” der… Kimi “puşi” der.

Araplar, “kefiye” der.

Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ın başından, boynundan eksik etmediği siyah beyaz damalı şal'ından/başörtüsü'nden bahsediyorum.

Filistinliler gibi kimi bizim solcular bu poşuyu sembol olarak takıyor. Neyin sembolü bu? “Filistin'e desteğin” denir. Oysa…

Bu şal/poşu/kefiye 1920'lerde ortaya çıktı. İngiltere/ Manchester'da Ürdün'de yeni kurulan -çoğunluğunu Filistinlilerin oluşturduğu” Arap Lejyon Kuvvetleri için üretildi.

Yani, bağımsızlığın değil sömürgenin/mandacılığın simgesidir!

Burası Ortadoğu'dur; mit'lerden geçilmez. Türkiye'de öyle bir tapınmayla yazılır-söylenir ki, sanırsınız bin küsur yıllık gelenekten söz edilir.

Örneğin…

Suudi Krallığı “kutsal şehirlerin hizmetkarı” olarak yutturulur. Oysa bu tanım; ilk kez 1986 yılında dile getirildi; ve amacı/hedefi Ürdün Krallığı'nın Kudüs'teki El Aksa Camii hamiliğinin önüne geçmektir!

Burası Ortadoğu'dur; Batı zihniyetinin kirlettiği coğrafyadır.

Örneğin…

Terörizm, “İslam'a- Ortadoğu'ya özgü” diye dünyada fetiş hale getirilir. Ne çabuk unutulur; 1940'lı yıllardaki “Lehi” ve”Irgun” gibi Yahudi; ve 1970-80'lerde “Maruni” gibi Hıristiyan örgütlerin yaptığı terör eylemleri! “Filistin” deyince akla; Hamas'ı getirenler Filistinli Hıristiyan lider George Habash'ı getirmez!

Kandırırlar

Burası Ortadoğu'dur; emperyalist aldatmacaların merkezidir.

Örneğin…

– Bir ülkenin, idari ya da sınırsal alt birimlerinden her birine “kanton” denir.

– Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği, iktisadi ve/veya siyasal çıkarlar sağladığı yere “kolonyal” denir.

Peki…

PKK/PYD'nin Kuzey Suriye'de kurduğu Suriye'nin/ya da Kürdistan'ın “kantonu” mudur; yoksa ABD-İsrail'in kurdurduğu “kolonyal yapı” mıdır? Yanıt, buralarda ABD bayrağının göklere çekilmesiyle verilmiştir.

Burası Ortadoğu'dur; neyin küçültücü olduğunu iyi bilmek gerekir.

Örneğin…

“Ayrılıkçılık” (infisali) terimi Arapça'da hakaret sözüdür. Suriye ile Mısır'ın 1958'de kurduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden Suriye'nin ayrılmasıyla ortaya çıkan aşağılayıcı, kötüleyici terimdir.

Burası Ortadoğu'dur; kiminin uğruna ölüme gideceği lideri kiminin alay konusu olur.

Örneğin…

Tahran'da İslam Devrimi'nin sıcak günlerinde en çok okunanlardan biri, “Ayetullah Humeyni Fıkralar Kitabı” (Kitab-i Shukhi'yi Ayatollah) idi!

Burası Ortadoğu'dur; kimin kiminle savaştığı pek belli olmaz.

Örneğin…

Suriye Hava Kuvvetleri'nin Rakka'daki IŞİD mevzilerini bombalıyor gibi yaptığı ortaya çıkar. Suriye'nin IŞİD hedeflerini vurmamasının sebebi, düşmanlarını birbirleriyle savaştırmaktır!

Evet, burası Ortadoğu'dur; stratejiler- taktikler hiç bitmez.

Binlerce yıllık Ortadoğu tarihi göstermiştir ki…

Silaha başvurmadan düşmanlarınızı/rakiplerinizi alt etmek en faydalı yoldur.

Mehmetçik'i ta Suriye'nin içlerine sürmek emperyalizmin tuzağıdır.