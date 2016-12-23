Kışı kilo almadan atlatın

Siz de kışın kilo alma, ilkbahar ve yaz döneminde ise alınan bu fazla kiloları verme kısırdöngüsünden kurtulmak istiyorsanız bugün vereceğim tavsiyeleri bir an önce hayata geçirin…

Birçok nedeni var

Kışın kilo alma nedenleri çok çeşitlidir. Hiç şüphesiz en önemli sebep kişilerin kilo almaya genetik olarak yatkın olmalarıdır. Tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlar da biyolojik olarak kış aylarında kilo alma eğilimi gösterirler. Bunun nedeni, kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle organizmanın kendisini sert kış şartlarından korumak istemesidir.

Özellikle soğuk hava ile iç organlar arasında kalkan görevi gören deri altı ve iç organ çevresindeki yağ dokuları kış aylarında vücuttaki kitlesini arttırır.

Yaşamları boyunca insanların aldıkları fazla kiloların neredeyse tamamının kış ve sonbahar aylarında yoğunlaştığına dikkat çekmek isterim. Dolayısıyla kışın kilo alma sorununuza çözüm bulabilirseniz yaşamınız boyunca zayıf ve sağlıklı kalabilirsiniz.

Uyku bozukluğunuz varsa

Kışın bitmesi ve havanın ısınmasıyla birlikte vücut soğuk havaya karşı kendi korumasını hafifletir ve yağlanma azalır.

Ancak kış boyunca alınan fazla kiloların verilmesi hiç de kolay değildir. Kilo almanın bir diğer önemli nedeni de hormonlardır. Beyinde kış aylarında meydana gelen hormonal değişiklikler kilo almaya neden olabilir.

Hızlı kilo verme yöntemleri

– Kışın hızla zayıflamak için öncelikle açık havada bol bol yürüyüşe çıkmak vücudun hormon düzeyini stabil tutmak için son derece önemlidir. Kışın kilo vermenin en kesin ve kalıcı yolu egzersiz hareketleri yapmaktır.

Egzersiz yaparken hem metabolizmanız hızlanır hem de kalori yakarak yağ eritirsiniz.

– Karbonhidratlarca zengin yiyeceklerle beslenmek vücudun enerji düzeyini arttırır ve kan şekerinin yükselmesine yardımcı olur.

Televizyona takılıp kalmayın

– Aşırı kilo almayla sonuçlanabilen depresyon ataklarından kurtulmak için depresyona iyi gelen yiyecekler tüketilmelidir.

– Televizyon başında uzun saatler oturulmamalıdır.

– Kendinizi dışarı atmak için fırsat kollayın. Özellikle çocuk sahibi aileler gündüzleri oyun yerlerine gidebilir.

Eviniz çok sıcak olmasın

– Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, aşırı sıcak ortamlarda oturmaktan kaçınmaktır. Evinizin sıcaklığını 18-19 derecede tutabilirsiniz.

Böylece hem uyuşukluk hissinizi önler hem de vücudun kendisini ısıtması için daha fazla kalori yakması sağlarsınız.

– Kışın geceler uzundur, gecelerin uzun olmasına aldırmadan yazın yaptığınız aktiviteleri kış aylarına da taşımaya çalışın. En azından ev işleri yapmak kurtarıcı olabilir.

Püf noktaları

Günlük hayatınızda gereksiz atıştırmalar tüketerek bol bol kalori yüklenebilirsiniz. İşte bunun önüne geçmenin pratik yolları:

– Ofiste çalışma masanızın üzerinde yemek yemeyin. Çünkü bu sırada dikkatiniz işle ilgili bir konuya yoğunlaşacağından, fark etmeden çok daha fazla yiyebilirsiniz.

– Markette gezinirken sakız çiğneyin çünkü bu abur cuburlara yönelmenizi azaltır.

– Mutfaklarında cips, kurabiye gibi abur cubur muhafaza eden kişiler, bu tip besinleri tüketmeyen kişilere oranla yılda en az 5 kilo daha fazla alır.

– Akşam yemeğinizi yedikten bir süre sonra dişlerinizi fırçalayın. Ağzınızdaki mentol tadı iştahınızı kesip abur cubur yemenizi önler.