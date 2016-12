Sağlıklı bir yılbaşı sofrası için tüyolar

Yeni yılda yenilenin

Yılbaşı gecesi, gerek evde gerek dışarıda, nerede kutlanırsa kutlansın “bir gecede istenildiği kadar yiyip, içmenin sorun yaratmayacağı” düşünülür. Oysa bu hiç de doğru değil…

Yılbaşı gecesi sofralar her zamankinden daha zengin olduğundan alınan kalori miktarı artar. Alkol fazla tüketilir, daha yağlı ve kalorisi yüksek besinler tüketilir. Bu konuda dikkat etmeniz gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

– Yılbaşı sofrasında şarküteri ürünlerini mümkün olduğunca az tüketin.

– Şarküteri ürünlerini illa tüketmek istiyorsanız da miktarını minimuma indirin ve beraberinde C vitamininden zengin yiyecekleri de bulundurun. Şarküteri ürünlerinin içeriğindeki nitrit ve nitratın etkilerini minimuma indirmek için domates, limon, yeşilbiber, maydanozdan oluşan bir salata en uygun seçenek olacaktır.

– Kırmızı et yerine balık, tavuk ve hindiyi tercih edin. Ancak yediğinizin miktarına ve pişirme şekline dikkat edin.

– Yağ tüketiminizi azaltın. Katı yağlar yerine sıvı yağları, özellikle de zeytinyağını kullanın.

– Azar azar ve yavaş yavaş yiyin. Çünkü hızlı yerken daha çok insülin salgılanır; bu da hem yağın vücutta depolanmasına hem de karaciğerde kolesterol yapımının artmasına neden olur.

– Antioksidan etkisi bulunan meyve ve sebze tüketimine ağırlık verin.

– Çorbada, sebze yemeğinizde ya da cacığınızda 2-3 diş sarımsak tüketin. Sarımsak bol miktarda potasyum, fosfor, selenyum, A ve C vitaminleri içerir.

– İki üç yemek kaşığı kadar barbunya pilakisi, kuru fasulye veya nohut tüketin. Bu besinler çok besleyicidir, hem de kalp hastalıkları ve kanserden koruyucu maddeler içerir. Bu koruyucu maddelerden biri de diyet lifidir.

Eğer evdeyseniz…

– “Yılbaşı gecesi evde olacağım” diyorsanız aşağıdaki mönüyü takip etmenizi öneriyorum;

Uyanınca

– 1 bardak sıcak suya 1-2 dilim limon ve 1 parça çubuk tarçın koyup için.

Örnek mönüler

Sabah

– 1 adet probiyotik sade yoğurt

– 1 tatlı kaşığı keten tohumu

– 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve haşlanmış kinoa

– 2 yemek kaşığı ayıklanmış nar

10 dakika sonra;

1 fincan ılık ve limonlu su

Ara öğün

– 1 orta boy mandalina veya kivi

– 1 fincan sıcak su içerisine birer poşet yeşil çay ve rezene çayı

10 dakika sonra; 1 fincan ılık ve limonlu su

Öğlen

– 1 kase sebze çorbası

– 2 dilim light peynirli salata

10 dakika sonra; 1 fincan ılık ve limonlu su

Ara öğün

– 3 adet kuru kayısı, 5 adet badem

10 dakika sonra; 1 fincan ılık ve limonlu su

Akşam

– 1 kase sebze veya domates çorbası

– 150 gr ızgara veya fırında kırmızı et, tavuk, hindi ya da 200 gr ızgara balık

– Yeşil salata

2 saat sonra

– 1 kase sütlü tatlı / Ê 1 porsiyon meyve / Yarım kase karışık kuruyemiş / Yağsız patlamış mısır

Dışarıda eğlenecekseniz…

“Yılbaşı gecesi dışarıda olacağım” diyorsanız aşağıdaki mönüyü takip etmenizi öneriyorum…

Uyanınca

– İçinde 1-2 dilim limonla 1bardak sıcak su

Sabah

– 1 dilim kepek ekmeği

– 1 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir

– Domates, salatalık, sivribiber, maydanoz

– 1 fincan zencefilli ılık su

10 dakika sonra;

1 fincan ılık ve limonlu su

Ara öğün

– 1 bardak light ayran

Öğle

– 150 gr tavuklu yeşil salata veya peynirli salata (30 gr peynir)

– 1 bardak light ayran

10 dakika sonra;

1 fincan ılık ve limonlu su

Ara öğün

– 1 adet mandalina ve 1 orta boy yeşil elma

Akşam

Başlangıç

– Peynir tabağı (2 kibrit kutusu kadar beyaz peynir veya dil peyniri tercih etmeye çalışın)

– Zeytinyağı ilavesi yapılmadan 1 dilim somon füme veya carpaccio

– 1dilim mozarella peyniri

– Domates, salatalık

– 1 kase çorba (kremasız tercih etmeye çalışın)

Ana yemek

– Fırında hindi, tavuk veya balık (Bir el büyüklüğünde tüketin)

– Sos ilavesiz patlıcan salatası

– Arzu edilen kadar ızgara, haşlama, sote veya çiğ sebze

Tatlı

– Yarım porsiyon sorbe, dondurma, sütlü tatlılar veya meyve tatlıları

Dikkat!

1. Eğer alkol çok tüketecekseniz tatlı mönüsünden tercih yapmayın.

2. Alkol yanında tatlı yerine iki kibrit kutusu kadar peynir ya da bir avuç içi kuruyemiş tercih edin.

3. Alkol olarak şarap, bira veya alkolsüz kokteyl tercih edin.

