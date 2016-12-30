Sağlıklı yaşama geri sayım

Yeni yıl için pek çok plan yapılır; sağlıklı yaşam ve kilo vermek ilk sıralarda yer alır. Sizin de 2017'ye dair öncelikli hedefleriniz bunlar ise işte tavsiyelerim…

1- Daha fazla yeşil beslenin

Yeşil yapraklı sebzelere rengini veren klorofil pigmentinin pek çok önemli görevi vardır. Örneğin ödem sorunu çeken, sık sık hastalanan kişiler, beslenmelerinde maydanoz ve maydanoz suyuna ağırlık verdiklerinde başarılı sonuçlar alır

2- Su içmeyi unutmayın

Vücutta biriken toksinleri atmak, vücudun ısı dengesini sağlamak için idrarla bin 500, deri yoluyla 500, dışkı ve solunum ile 300'er ml (toplamda yaklaşık 2.5 lt) su kaybedilir. Su içilmediği takdirde böbrekler yeterince çalışamaz ve süzme işlemini gereği gibi gerçekleştiremez. Karaciğer de böbreklerin görevini üstlenmeye başlar, kendi görevi ikinci plana düşer ve daha az yağ yakmaya başlar.

3- Spor yapmamak için bahane bulmayın

Uzun yaşamak, zinde ve kaliteli bir ömür geçirmek istiyorsanız spor yapıyor olmalısınız. Spor yağ yakmanızı sağlar. Doğru kilo kaybı yağ kaybıdır; bunun için kas kütlenizi arttırmalı ve metabolik faaliyeti yükselterek yağ yakımını hızlandırmalısınız. Spor programınız da tıpkı diyetler gibi ‘kişiye özel' olmalıdır.

4- Meyve ve sebzeleri hayatınızdan eksik etmeyin

Sağlıklı beslenmek için mümkün olduğunca posa içeriği zengin besinleri organik ve mevsiminde tüketin. Günde 2-5 arası porsiyon meyve, 2-8 arası porsiyon sebze tüketmek kalp-damar hastalıklarına ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar.

5- Bitki çaylarından faydalanın

Soğuk kış günlerinde C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu çayı gibi bitki çayları yeşil çay, rezene, melisa, papatya ve ısırgan otu çayı gibi rahatlatıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici bitki çaylarını tercih edin. Özellikle taze zencefil, kimyon, biberiye kişniş tohumunun toksin atıcı etkilerinden mutlaka faydalanmalısınız.

6- Rafine şekeri hayatınızdan çıkartın

Beyin, sinir sistemi ve alyuvarlar enerji ihtiyaçlarını karbonhidratlardan karşılamak durumundadır. Bazı karbonhidratlar besinlerde doğal olarak bulunur (meyvelerde früktoz, sütte laktoz, tahıllarda nişasta gibi). Bazıları ise sonradan ilave edilir (sofra şekeri ve şeker içeren besinler). Taze meyve ve sebzede bulunan şeker son derece yararlıdır.

7- Daha iyi uyuyun

Uykusuzluk ve kilo alma ilişkisi arasında iki çeşit hormon rol oynar. Bunlardan leptin hormonu, kandaki şeker seviyesi düştüğü zaman artar. Diğeri ghrelin ise yediğiniz zaman artar. Ghrelin arttığı zaman beyindeki tatmin merkezini doyurarak açlığı giderir. Leptin aç kaldığınız zaman artar. Uykusuz kalmak ghrelini azaltıyor, leptini artırıyor.

8- 3 ana 4 ara öğün kuralını benimseyin

Sağlıklı beslenmede en önemlisi, 3 ana ve 4 ara öğün kuralını atlamamaktır. Öğün atlamak vücudun metabolik yapısını bozabilir. Plansız atıştırmalıklar bel bölgesine yağ olarak geri dönerken planlı ara öğünler tam tersini yapar. Gün içinde birkaç küçük atıştırmalık tüketenler açlığı kontrol edip daha kolay kilo verebilirler. Vücudunuzu bir açlık makinesi olarak gün içine bırakmak istemiyorsanız, sabah kaliteli bir kahvaltıyı ihmal etmeyin.

9- Vitamin ve minerallere hayatınızda yer açın

Sağlıklı bir beslenme şekli, vitamin ve minerallerin ana kaynağı olan sebze ve meyvenin ağırlıklı olduğu bir diyet programının uygulanmasından geçer. Taze meyveler, sarı renkli meyve ve sebzeler, yeşil yapraklı sebzeler, buğday kabuğu, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, balıklar, tahıllar, brokoli, lahana, soğan, sarımsak da iyi birer antioksidandır. Ancak fazla posa tüketimi de vitamin-mineral emilim bozukluklarına neden olabilir.

10- Mucize diyetlerle vedalaşın

Yaşamınız boyunca istediğiniz görünümde olmak istiyorsanız yaşamınız boyunca sağlıklı beslenme ilkelerini uygulamanız şarttır. Her insanın doğduğu andan itibaren birçok faktör sonraki beslenme düzenini belirler. Bu faktörlerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: Genetik faktörler, kişinin kan bulgularıyla belirlenebilen organik durumu, beslenme alışkanlıkları, sosyal yaşamı… Sağlıklı beslenmek isteyenler, bir uzman tarafından tavsiye edilmiş, kendisine özgü beslenme düzenini uygulamalıdır. Özetle, mucize diyet diye bir kavram yoktur.

11- Stresi azaltın

Stres sadece kalp veya sindirim sistemine zarar vermez; bağışıklık sisteminin zayıflaması, şişmanlık gibi sonuçlara da yol açar. Araştırmalar, göbekte biriken yağların kortizon benzeri hormonlara duyarlı olduğunu göstermiştir. Aşırı salgılanan bu hormon grubu, göbek çevresinde yağlanmaya neden olur. Stresli dönemlerde beslenmenizde B vitamininden zengin besinler tüketmelisiniz.

12- Ara sıra detoks yapın

Zaman zaman beslenmemizde bedeni detoksifiye edecek yeni bir düzene geçmek gerekir. Genel hatlarıyla öğün sayısı sıklaştırılıp, bolca sebze ve meyve sularıyla detoksa başlanmakta, akabinde daha katı ve kıvamlı mevsim sebze ve meyvelere geçiş yapılmakta, son olarak da adaptasyon dönemiyle normal beslenmeye başlanmaktadır. Sürekli çevresel kirleticilere maruz kalan bedenin belli aralıklarla arındırılmasına özen gösterilmelidir. Örneğin 1 veya 3 günlük yoğunlaştırılmış bir detoks programı yaptıysanız akabinde tekrar etmelisiniz. Detoks programlarının iyi hissetmek gibi hedefleri olabildiği gibi, iyi uyuyabilmek, hastalıklara yatkınlığı azaltmak gibi amaçları vardır.

13- Kilonuzu koruyun

Zayıflama programına başlamadan önceki yanlış beslenme alışkanlıklarınızı bilmeli ve değiştirmelisiniz. Kilo kontrolünde en önemli desteklerden biri de porsiyon kontrolü ve kalori kısıtlaması yapmaktır. Kilonuzu korumak için egzersiz ve günlük fiziksel aktivitenin arttırılması elzem kurallardandır. Doğru beslenme doğal beslenmedir; bu yüzden yemekleri en sade ve işlenmemiş hallerinde tüketmeye gayret etmelisiniz.

14- Rutin kan analizlerinizi yaptırın

Sağlıklı bir beslenme programı uygulamaya karar verdiğinizde yaptıracağınız klinik testler izleyeceğiniz yolda aydınlatıcı olur. Bu nedenle rutin tahlillerinizi ihmal etmemeniz gerek.

15- Sofranızda baharatlara yer açın

Baharatlar, yiyecek ve içeceklere çeşitlilik ve lezzet ekleyerek hayatınızda büyük rol oynar. Hatta bazı baharatlar antioksidan içerdiğinden dolayı sağlığa çok yararlıdır. Kalorisi düşük olan baharatlar arasında en çok tercih ettiklerim arasında tarçın, kimyon, safran, zerdeçal ve zencefil bulunuyor.

Uykuya dair 8 önemli tavsiye

– Her zaman aynı yerde uyuyun.

– Oda sıcaklığının uygun olmasına dikkat edin.

– Hep aynı saatte yatağa girin ve sabahları aynı saatte kalkın.

– Sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyin.

– Uyuyacağınız mekanın karanlık ve sessiz olmasını sağlayın.

– Yatağınızın, yastığınızın rahat olmasına dikkat edin.

– Uykuyu sabote eden alkol, sigara ve kafeinden kaçının.

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