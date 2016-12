“Boyu devrilsin!”

2016 nasıl geçti? 2017'den ne bekliyoruz?

“Umutsuz yaşanmaz” denir ama işaretler pek umut verici değil!

Bu gece yarısı, karanlıktan da karanlık olan ve on iki ay boyunca hayatımızı cehenneme çeviren uğursuz yılı şutluyoruz!

Yüreğimizden “Defol git” diye bir isyan sesi yükseliyor. Rahmetli annem birisine kızdığı vakit “Boyun devrilsin!” derdi. Ağzından çıkan en kötü söz buydu.

İşte, 2016'nın da boyu devriliyor! Bir daha kalkmamacasına yatacak ve artık tarih olacak. Peki, 2017 bize şans

getirecek mi?

“Gelen gideni aratır!” sözünü unutmayalım.

Şimdiden ortaya çıkan belirtiler bize 2017 yılının daha büyük sıkıntılara sahne olacağını gösteriyor!

Dünya kötüye giderken Türkiye nasıl iyi olabilir ki? Ayrıca tüm krizlerde her ülkeden çok biz etkileniyor, ip üstünde yürüyen

cambaz gibi düşmemeye çalışıyoruz.

Savaşlar ve zamlar yeni yılda da olanca acımasızlığıyla can yakacağa

benziyor.

Umutlu (yani aldatıcı) sözler söyleyemediğim için okurlarım beni bağışlasın.

2017 yılı, çok kızdığımız 2016'yı bile mumla aratacağa benziyor! Allah yardımcımız olsun!