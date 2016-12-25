Devekuşuna döndük!

Dünya basını, esir düşen iki Türk askerinin, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğü haberleriyle dolu. İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde, vahşi olayın 45 saniyelik video görüntüleri de yer alıyor.

Bizim yetkililer “Olayı araştırıyoruz” diyor. Onların “Araştırıyoruz” dediğini CHP lideri Kılıçdaroğlu, Uşak'ta halka açıklayarak:

“İnternette yayınlanan görüntüler var. İzleyemiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. İnterneti de yasaklamışlar. Kimse görmesin o görüntüleri, kendi günahlarını, kendi ayıplarını kimse görmesin diye… Şimdi, hükümetten cevap bekliyorum, cevap!”

diye bağırdı.

Amerikan Associated Press ve Fransız AFP haber ajansları, IŞİD'in 2 Türk askerine uyguladığı işkenceyi ve yakarak öldürmesi haberini, görüntülere de yer vererek tüm dünyaya servis ederken, bu haberi kullanan gazeteler “Türklerin bir şeyden haberi yok. Çünkü orada internet yasağı var!” yorumu yaptılar.

Gerçekten olayı kâinat biliyor ama halkımız bilmiyor. Çünkü görüntüleri veren internet sitelerine ulaşım engellendi. Yani, kafasını kuma gömen devekuşu gibi olduk!