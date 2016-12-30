Ekonomide kara kış!

2016'nın sonundayız… Çok kötü bir yıl geçirdik. Hem ekonomide, hem siyasette kelimenin tam anlamıyla dökülmüş durumdayız!

Ekonomide karanlık bir görünüş var. Artan fiyatlar, tepemize balyoz gibi inen zamlar, dolar karşısında Türk Lirası'nın başına gelenler belimizi iyice büktü!

Önceki gece Ahmet Hakan'ın “Tarafsız Bölge” programında CHP Milletvekili İlhan Kesici vardı… Kesici, Türkiye'de ekonomiyi en iyi bilen uzmanlardan biridir. Ülkenin panoramasını çizerken:

“Ekonomide sihir yoktur, sihirbazlık yoktur. Notumuzu düşüren derecelendirme kuruluşlarına kızmak da olmaz. Ekonomi yönetiminde, bilgi, beceri ve ciddi programlar gerekir” dedi.

Ekonomi politikalarımız kuruyan yapraklar gibi dökülüyor. Dallarımızda neredeyse hiç yaprak kalmayacak. Neden?

İlhan Kesici “Ekonomimiz kışa girmiş durumda” diyerek şunları ekledi:

“Kıştan sonra bahar gelir değil mi? Hayır bizde bahar değil, kara kış gelecek! Bunu nasıl önleriz? Cenabı Allah insana akıl fikir vermiş değil mi? Artık aklımızı kullanmamız lâzım!”

Kesici böyle dedi ama… Aklımız olsa hiç bu durumlara düşer miydik?