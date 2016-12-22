Her derde deva (!)

Ülkenin en önemli sorunu nedir?

Kanlı terör mü, alçakça suikast mı, askerlerimizin Suriye'de şehit olmaları mı, ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar, açlık ve yoksulluk mu? Nedir?

Bunların hiçbiri değil! AKP'ye göre, varsa yoksa “tek adam” sistemi! “Başkanlık gelecek, Türkiye kurtulacak” diyorlar!

Bu sistem, milletin elinden egemenliğini alıp bir kişinin eline verecekmiş, ülkede demokrasinin altın prensibi olan “kuvvetler ayrılığı” ve hukuk devleti yok olacakmış, AKP'nin umurunda mı?

Meclis Komisyonu'nda önceki gün başlayan “Anayasa değişikliği maratonu” dün de devam etti. CHP ve HDP'nin “Düzenleme Anayasa'ya aykırıdır” diye verdiği iki ayrı önerge reddedildi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin Türkiye'nin her derdine deva olacağını iddia edince, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan dayanamayıp “Şehir hatları vapurlarında ilaç satarlar, her şeye, bütün hastalıklara iyi gelir derler ya… Bakan da teklifi aynen öyle anlattı” dedi.

Güçler tek elde toplanırsa ortada demokrasi de, hukuk da kalmayacak ama AKP aldığı talimat gereği yasayı çıkarmak için çok aceleci!