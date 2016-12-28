Oylar torbada keklik mi?

Meclis Anayasa Komisyonu'nda kavga var… AKP'nin konuşmaları sınırlaması ortalığı iyice gerdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin desteğini alan AKP, 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin Meclis sürecini bir an önce bitirmek istiyor. Hedef Başkanlık Sistemi…

Başkanlık, MHP'yi büyük ihtimalle siyaset sahnesinden silecek ama MHP lideri Bahçeli şaşılacak bir şekilde bu teklifi destekliyor!

Meclis'te çıkan kavgaların sebebi, konuşmaların sınırlandırılması… Muhalefet “Söz hakkımız gasp edildi” diyor.

İktidar partisi, MHP'lilerin konuşmalardan etkilenip, destekten vazgeçmelerinden korkuyor. MHP tabanının da milletvekillerine “AKP'ye destek olup şerefimizi iki paralık etmeyin” diye baskı yaptığı haberleri geliyor.

CHP'liler “Biz başkanlığın ülkeye vereceği zararları anlatıyoruz. MHP milletvekillerinden de bu görüşlere hak verenler çok” diyor.

Tasarının Meclis'ten geçmesi için en az 330 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var ama anlaşılan, bu 330 oy henüz “torbada keklik” değil! AKP'nin hırçınlaşmasının sebebi bu!