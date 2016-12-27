Siyasi hesaplar!

Ah ah! Eğer okurlarımızdan gelen tüm şikâyetleri yayınlamak imkânımız olsa, her gün tuğla kalınlığında bir gazete basmamız gerekirdi.

Ülkenin gidişatı ne yazık ki kötünün de kötüsü… Böyle bir gidişe dur demek gerekiyor ama yine üzülerek söylüyorum ki, bunu diyecek ülkede gönül birliğini sağlayacak kişi de, ekip de maalesef yok!

Sürekli birlik lâfı ediliyor ama hep “Benim dediğim olsun. Herkes yanıma gelsin. Benden taraf olmayan bertaraf olur” deniliyor.

Ülkede başkanlık kavgasının zamanı mı? Millet kan ağlıyor, gelen şehitlerimiz yürekleri yakıyor, askerlerimiz ülke dışında IŞİD'le, ülke içinde PKK ile çarpışıyor. Polislerimiz kelle koltukta görev yapıyor, canlarını feda ediyor.

Siyaset arenasında ise hâlâ ufak hesaplar yapılıyor, hamasi nutuklar çekilerek “Başkanlık gelecek, Türkiye uçacak” deniliyor.

Millet perişan, insanlar ağlamaklı, kara kara düşünenlerin sayısı milyonları aşıyor!

Toplum gerildikçe geriliyor, kutuplaşma derinleşiyor!

Böyle bir ortamda milletin bütünleşmesi nasıl sağlanır?

İnsanlarımızın herkesi kucaklayacak sevgi dolu bir yönetime ihtiyacı var.