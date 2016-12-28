Tehlikeli ihtiras!

Vay canına! Cinayet bile işlenebilirmiş ha!

Milletvekili olmak için adam öldürmek kimin aklına gelirdi?

Böyle bir şeyin olabileceği normal olarak kimsenin aklına gelmez ama AKP'lilerin aklına geldi ve tepkilerini “Milletvekillerinin hayatı tehlikeye girecek!” diye dile getirdiler!

Anayasa değişikliği için Meclis Komisyonu'nda görüşülen 21 maddeden biri (5'inci madde) “Yedek milletvekilliği” ile ilgiliydi. Tasarıya göre, eğer bir milletvekili ölürse yerine yedek milletvekili geçecek ve böylece Meclis'te parlamenter eksikliği olmayacaktı.

AKP milletvekilleri “Bu madde sakıncalıdır. Asıl vekilin yerine geçmek için cinayetler bile işlenir” diye sert tepki gösterince AKP yönetimini bir telaş aldı…

İktidar partisi yapılacak oylamada sırf “Yedek milletvekilliği” yüzünden fire verebilirdi. O zaman da “Başkanlık sevdası” suya düşerdi…

Sonuçta yedek milletvekilliğine ilişkin 5'inci madde tekliften çıkarıldı.

Ülke yangın yerine dönmüş ama kimin umurunda?

İktidarın tüm aşkı, tutkusu, ihtirası Başkanlık!

Millet olarak böyle bir çileyi çekmek zorunda mıyız?