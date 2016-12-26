Yüzsüzlük tartışması!

Kabul etmeliyiz ki, tüm yanlışlıkları, çarpıklıkları halka anlatarak, iktidarın getirmek istediği demokrasi dışı düzene tüm gücüyle karşı çıkan tek lider Kılıçdaroğlu'dur.

Doğruları duymak bazılarının işine gelmiyor. Bu nedenle iktidar kanadı ona şiddetle hücum ediyor, yalnız Cumhurbaşkanı ve Başbakan değil Devlet Bahçeli bile ona hışımla saldırıyor?

Muhalefete muhalefet eden Devlet Bahçeli ne yapmak istiyor, neden Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor?

Bahçeli güya muhalefet partisi lideridir.

Fakat artık tam anlamıyla iktidarın sadık bir yandaşı haline gelmiştir.

AKP'nin tehlikeli görüp Kılıçdaroğlu'na hücum etmesini anlamak mümkündür…

Fakat Devlet Bahçeli'ye ne oluyor?

İktidar partisi yerine CHP'yi hedef alan MHP lideri, pusulasını şaşırmış görünüyor.

Bahçeli önceki gün “CHP neden korkuyor da ülkeye eyalet sistemi getirileceğini yüzsüzce söyleyebiliyor!” dedi.

Şu ifadeye bakar mısınız?

“Yüzsüzce” diyor.

Kimin yüzsüz olduğuna, bırakalım da seçmen karar versin!

İlk seçimde kim baraj altında kalıp partisini mezara gömerse yüzsüzlük damgası ona yapışacaktır!