Böyle bir yeni yıl diliyorum!..

– Polisimizin, askerimizin şehit edilmediği insanlarımızın terör kurbanı olmadığı…
– Kimsenin ötekileştirilmediği, oy devşirme adına toplumun kutuplaştırılmadığı…
– Çoğulcu demokratik parlamenter rejimin güçlendirilerek varlığını sürdürdüğü…
– Demokrasimizi hedef alan darbe ve benzeri hain girişimlerin akıllardan bile geçirilemediği…
– İnançların, mezheplerin ve etnik kökenlerin siyasi amaçla kullanılmadığı…
– Laikliğin özellikle eğitim anlayışında özenle korunduğu…
– Kadınlarımızla çocuklarımızın şiddet ve cinsel saldırıya
uğramadığı…
– Yurttaşlarımızın ve öğrencilerimizin demokratik protesto haklarının suç sayılmadığı…
– Köprülerimizin, otoyollarımızın, limanlarımızın, kamu iktisadi kuruluşlarımızın, kısacası ulusal varlıklarımızın satılmadığı…
– Hukukun üstünlüğünün evrensel ölçüde sağlandığı ve yargı bağımsızlığından kimsenin kuşku duymadığı…
– Basın ve ifade özgürlüğünün geri geldiği, bazı yandaş ve yalaka kalemlerin “basın özgürlüğü (!)”
kılıfı altında “fazilet cellatlığı” yapmadığı…
– Aydınlarımızın, onurlu gazetecilerimizin ve yurtsever askerlerimizin kumpaslarla zindanlarda çürütülmediği…
– Bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik alçakça saldırıların son bulduğu…
– Ülkeyi yönetenlerin Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarıldığı…
– Emperyalizmin her türlü tuzağının boşa çıkartıldığı…
– Ülkemizin başına belalar açan yanlış dış politikaların geride
kaldığı…
– En büyük zenginliğimiz olan tarıma, çiftçi ve köylümüzün emeğine önem ve değer verildiği…
– İşçilerimizin ihmaller sonucu gerçekleşen facialarda yitip
gitmediği…
– Kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, yoksulluğun sömürülmediği ve ulusal gelirimizin hakça paylaşıldığı…
– Umutsuzluğun yerini umudun, karamsarlığın yerini iyimserliğin aldığı…
– İnsanlarımızın barış ve güvenlik içinde yaşadığı, herkesin güzel vatanımızı hedef alan tehlikelere karşı yekvücut olduğu…
– 2017'de, önceki yıla damgasını vuran kabus gibi olayların bir daha hiç yaşanmayacağı…
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Yeni bir yıl diliyor, huzur ve mutluluk dolu bir Türkiye istiyorum!..