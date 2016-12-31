Böyle bir yeni yıl diliyorum!..

– Polisimizin, askerimizin şehit edilmediği insanlarımızın terör kurbanı olmadığı…

– Kimsenin ötekileştirilmediği, oy devşirme adına toplumun kutuplaştırılmadığı…

– Çoğulcu demokratik parlamenter rejimin güçlendirilerek varlığını sürdürdüğü…

– Demokrasimizi hedef alan darbe ve benzeri hain girişimlerin akıllardan bile geçirilemediği…

– İnançların, mezheplerin ve etnik kökenlerin siyasi amaçla kullanılmadığı…

– Laikliğin özellikle eğitim anlayışında özenle korunduğu…

– Kadınlarımızla çocuklarımızın şiddet ve cinsel saldırıya

uğramadığı…

– Yurttaşlarımızın ve öğrencilerimizin demokratik protesto haklarının suç sayılmadığı…

– Köprülerimizin, otoyollarımızın, limanlarımızın, kamu iktisadi kuruluşlarımızın, kısacası ulusal varlıklarımızın satılmadığı…

– Hukukun üstünlüğünün evrensel ölçüde sağlandığı ve yargı bağımsızlığından kimsenin kuşku duymadığı…

– Basın ve ifade özgürlüğünün geri geldiği, bazı yandaş ve yalaka kalemlerin “basın özgürlüğü (!)”

kılıfı altında “fazilet cellatlığı” yapmadığı…

– Aydınlarımızın, onurlu gazetecilerimizin ve yurtsever askerlerimizin kumpaslarla zindanlarda çürütülmediği…

– Bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik alçakça saldırıların son bulduğu…

– Ülkeyi yönetenlerin Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarıldığı…

– Emperyalizmin her türlü tuzağının boşa çıkartıldığı…

– Ülkemizin başına belalar açan yanlış dış politikaların geride

kaldığı…

– En büyük zenginliğimiz olan tarıma, çiftçi ve köylümüzün emeğine önem ve değer verildiği…

– İşçilerimizin ihmaller sonucu gerçekleşen facialarda yitip

gitmediği…

– Kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, yoksulluğun sömürülmediği ve ulusal gelirimizin hakça paylaşıldığı…

– Umutsuzluğun yerini umudun, karamsarlığın yerini iyimserliğin aldığı…

– İnsanlarımızın barış ve güvenlik içinde yaşadığı, herkesin güzel vatanımızı hedef alan tehlikelere karşı yekvücut olduğu…

– 2017'de, önceki yıla damgasını vuran kabus gibi olayların bir daha hiç yaşanmayacağı…

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Yeni bir yıl diliyor, huzur ve mutluluk dolu bir Türkiye istiyorum!..