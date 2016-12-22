İki fotoğraf!..

Evet, iki fotoğraf……

Soldaki Almanya'nın başkenti Berlin'de çekilmiş……

20 Aralık Pazartesi akşamı IŞİD'li bir teröristin TIR'la Noel Pazarı'na dalması sonucunda hayatlarını kaybeden 12 kişinin anılarına duyulan saygıyı yansıtıyor……

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Sağdakine gelince…

O da 20 Aralık günü İstanbul'da çekilmiş……

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören başta olmak üzere Süper Lig kulüpleri temsilcilerinin yürüyüşlerini yansıtıyor……

Yüzlerindeki gülücüklere bakıp aldanmayın!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finallerine gitmiyorlar!

On gün önce, bölücü hainlerin terör saldırısında 35”i polis, 44 kişinin hayatını kaybettiği Şehitler Tepesi'ne yürüyorlar!..

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Fotoğraflar ortada…

Biri insana verilen değeri gösteriyor.

Diğeri ise insani değerlerin yitirilişini!..