Rize Belediye Başkanı AKP'li Reşat Kasap, uzun süredir düşündüğü operasyonu nihayet gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nın yeniden düzenlenmesini gerekçe göstererek, oraya yaklaşık 30 yıl önce dikilen Atatürk anıtını kaldırdı. Başkan, Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere Rizelilerden gelen tepki üzerine, anıtın nereye konulacağı konusunda henüz bir karar verilmediğini açıkladı.
Büyük Önder Atatürk'ün anıtının kaldırılış görüntülerini televizyonda seyrederken aklıma Giresunlu Öğretmen-Şair Süleyman Apaydın'ın “Yıkın Heykellerimi” şiiri geldi.
İşte o çok etkileyici şiir:
“Ey milletim
Ben Mustafa Kemal'im
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim
Hâlâ en hakiki mürşit değilse ilim
Kurusun damağım dilim
Özür dilerim
*
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
*
Özgürlük hâlâ
En yüce değer
Değilse eğer
Prangalı kalsın diyorsanız köleler
*
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
*
Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı
Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı
Baş tacı edebiliyorsanız
Sanatın içine tüküren adamı
*
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
*
Yetmediyse acısı şiddetin savaşın
Anlamı kalmadıysa
Yurtta sulh dünyada barışın
Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın
*
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
*
Özlediyseniz fesi peçeyi
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi
Hâlâ medet umuyorsanız
Şıhtan şeyhten dervişten
Şifa buluyorsanız
Muskadan üfürükçüden
*
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
*
Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek
Kara çarşafa girsin diyorsanız
Yobazın gazabından ürkerek
Diyorsanız ki okumasın
Kadınımız kızımız
Budur bizim alın yazımız
*
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
*
Fazla geldiyse size
Hürriyet, Cumhuriyet
Özlemini çekiyorsanız
Saltanatın sultanın
Hâlâ önemini anlayamadıysanız
Millet olmanın
Kul olun
Ümmet kalın
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
RAHAT BIRAKIN BENİ!..”