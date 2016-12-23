Rize Belediye Başkanı AKP'li Reşat Kasap, uzun süredir düşündüğü operasyonu nihayet gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nın yeniden düzenlenmesini gerekçe göstererek, oraya yaklaşık 30 yıl önce dikilen Atatürk anıtını kaldırdı. Başkan, Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere Rizelilerden gelen tepki üzerine, anıtın nereye konulacağı konusunda henüz bir karar verilmediğini açıkladı.

Büyük Önder Atatürk'ün anıtının kaldırılış görüntülerini televizyonda seyrederken aklıma Giresunlu Öğretmen-Şair Süleyman Apaydın'ın “Yıkın Heykellerimi” şiiri geldi.

İşte o çok etkileyici şiir:

“Ey milletim

Ben Mustafa Kemal'im

Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim

Hâlâ en hakiki mürşit değilse ilim

Kurusun damağım dilim

Özür dilerim

*

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

*

Özgürlük hâlâ

En yüce değer

Değilse eğer

Prangalı kalsın diyorsanız köleler

*

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

*

Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı

Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı

Baş tacı edebiliyorsanız

Sanatın içine tüküren adamı

*

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

*

Yetmediyse acısı şiddetin savaşın

Anlamı kalmadıysa

Yurtta sulh dünyada barışın

Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın

*

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

*

Özlediyseniz fesi peçeyi

Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi

Hâlâ medet umuyorsanız

Şıhtan şeyhten dervişten

Şifa buluyorsanız

Muskadan üfürükçüden

*

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

*

Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek

Kara çarşafa girsin diyorsanız

Yobazın gazabından ürkerek

Diyorsanız ki okumasın

Kadınımız kızımız

Budur bizim alın yazımız

*

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

*

Fazla geldiyse size

Hürriyet, Cumhuriyet

Özlemini çekiyorsanız

Saltanatın sultanın

Hâlâ önemini anlayamadıysanız

Millet olmanın

Kul olun

Ümmet kalın

Fetvasını bekleyin şeyhülislamın

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

RAHAT BIRAKIN BENİ!..”