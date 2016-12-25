Menemen Belediyesi mi yoksa Real Madrid mi?

Sevgili okuyucularım, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları kapsamında Menemen Belediyespor Fenerbahçe'yi kendi evinde ağırladı. Maçı izlerken gözlerime inanamadım. Menemen Belediyespor futbol adına bütün güzellikleri sahaya yansıttı ve sarı lacivertli takım karşısında müthiş bir futbol oynadı.

Adeta bir futbol profesörü…

Penaltıdan yediği golle 1-0 sıfır mağlup oldu Menemen Belediyespor ama hem oynadığı futbolla hem de maç boyunca kaçırdığı en az 10 net pozisyonla herkes tarafından çok konuşuldu. Takımın başında teknik direktör Suat Kaya var. Adeta bir futbol profesörü! Yıllardır takip ediyorum Suat kardeşimi; hangi takımı çalıştırdıysa hep başarılı oldu. Galatasaray'ın eski ve başarılı oyuncusu şimdilerde Menemen Belediyespor'u Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta başarıdan başarıya koşturuyor. Uzun bir transfer dönemi yaşadı ve istediği, performansı yüksek futbolcuları takımına katıp, ligde başarılı sonuçlar alarak şimdi üçüncü sırada mücadele ediyor. Fenerbahçe karşısında girdiği en az 10 net gol pozisyonunun yarısı gol olsaydı herhalde Avrupa şimdi Menemen Belediyespor'u konuşuyor olurdu. Fenerbahçe maçında oynadığı futbolla kendine adeta ‘Real Madrid' dedirtti.

20 yıl önceki keyif

Yılın son haftasına girerken, pek çok programdan konuk olmam konusunda davet alıyorum. Programım çok yoğun olduğu için katılmam mümkün olmuyor. Dünyada son olarak ortaya çıkan ‘Durma!' akımını 20 yıl evvel ilk başlatan şahıs olarak sürekli programlara davet ediliyorum ama şimdilik bu konuya köşemden cevap vermeyi uygun görüyorum. Yani tabii ki ilk olarak bizim çıkardığımız bir hareketti. Neticede yapılan bir şey beğenildiği zaman yeryüzündeki en doğru kavram olduğunu bir kez daha anladık. O yıllar çıkardığım cansız manken olgusu şimdilerde dünyayı kasıp kavuruyor. Sevilen bir şeyi 20 yıl evvel keşfetmenin tadını çıkarmak lazım diye düşünüyorum.

Bu vakfın daima yanındayız…

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün çok önem verdiği ‘Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı' (Engelli Vakfı), Antalya faaliyetlerini şehirde sürdürüyor. Engellilerin gönül dostu olan Başkan Hakan Tütüncü, büyük emekler sarf ederek bu önemli kutsal vakfı destekliyor. Biz de bu vakfın her zaman yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz.

Konu: Anneler

Şimdi de rotamızı Star TV'de yayınlanan ‘Anne' dizisine çeviriyoruz. Cansu Dere'nin başrolünde oynadığı dizide senaryo gereği çok dramatik sahneler yer alıyor. Her izlediğimde gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Bu yıl yayınlanan dizilerin içinde ‘Anne' adlı projenin en anlamlı konulardan birine sahip olduğunu düşünüyorum… Son olarak, hafta içi her gün sabah kuşağında ATV'de yayınlanıp reyting rekorları kıran ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' yine bir kayıp anneyi bulmanın peşindeydi. Müge bu hafta da herkesi ekrana bağlayıp reyting rekorları kırmaya devam etti. Sabah kuşağında yayınlanıp sürekli ilk dört yayın arasına girmek nasıl bir başarıdır bilmiyorum ama tek bildiğim Müge'nin bu başarısı medya iletişim fakültelerinde ders olarak okutulmalı…