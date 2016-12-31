TV dünyasında 2016 böyle geçti!

Sevgili okuyucularım, bir koca yılı daha geride bırakırken gelin televizyon ekranının 2016 galiplerine bir göz atalım.

Prime time lideri Star TV

İncelemeye ilk olarak kanallar arasında yaşanan rekabetten başlarsak, en kalabalık seyirci grubunun olduğu bölümde yani prime time'da reyting dataları Star TV'yi 2016 yılının birincisi olarak gösteriyor. Maç yayını olmadan sadece dizilerle bu büyük başarıyı elde eden Star TV Genel Müdürü Ömer Özgüner ve ekibini kutluyoruz. ATV genel anlamda 2016'yı çok başarılı geçirip yıl ortalamasında zirvenin en yakın takipçisi oldu.

Geride bıraktığımız yılın ‘en'leri

Acun Ilıcalı'nın ‘Survivor'ı prime time'da yılın en çok izlenen programı olurken, gündüz kuşağında ise yılın en çok seyredilen ve reyting rekorları kıran yayını ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' oldu. Müge her yıl olduğu gibi yine 2016'da da birçok cinayeti aydınlatıp, kayıpları bulup gönüllerde taht kurdu. Yılın en çok izlenen dizisi TRT'de çarşamba akşamları yayınlanan ‘Diriliş: Ertuğrul' oldu. Dizi, büyük bir seyirci kitlesini arkasına alarak 14 reyting seviyesine kadar ulaştı. 2016'nın en çok izlenilen anchormen'i Fox Ana Haber spikeri Fatih Portakal olurken, sabah kuşağındaki haber yarışında zirveyi İsmail Küçükkaya kucakladı. Bu büyük başarının arkasında Fox Haber Merkezi genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk'ü görüyoruz. Yılın en iyi habercisi tabii ki CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat. Yılların tecrübeli ismi Hande Fırat, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaparak tarihi bir başarıya imza attı. 2016 yılının en iyi spor yorumcusu olarak NTV'de yayınlanan ‘Yüzde Yüz Futbol'un yorumcusu Rıdvan Dilmen ön plana çıkıyor. Rıdvan Dilmen yalın anlatımıyla milyonlarca futbol seyircisini partneri Güntekin Onay'la ekrana bağlamasını biliyor.

Oyunculara gelince…

2016'nın ekran haritasında öne çıkan en iyi erkek oyuncu, salı akşamları ATV'de yayınlanan ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki üstün performansıyla tabii ki Oktay Kaynarca. Yılın en iyi kadın oyuncusu ise salı akşamları Star TV'de yayınlanan ve müthiş bir reytinge ulaşan ‘Anne' dizisinin başarılı oyuncusu Cansu Dere.

Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yıla girerken huzur ortamında bir yıl temenni ediyoruz. Misafir olduğumuz dünyanın iyilikleri ve güzelliklerinin fazlaca hatırlanıp her şeyden önce gelmesini ve sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmenizi diliyorum.