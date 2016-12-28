Yeni anayasa

Bizzat asrın liderimiz “çobanlığın felsefesini anlamayan, insan yönetemez” dediğine göre, felsefi açıdan izah edeyim bari.

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Komünizmde iki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır, size süt verir.

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Faşizmde iki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır, size süt satar.

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Sosyalizmde iki ineğiniz varsa, birini komşuya verirsiniz.

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Feodalizmde iki ineğiniz varsa, ağa ikisine de el koyar, kendinize ait inekleri ağa için sağıp, güğümü siz yıkarsınız.

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Kapitalizmde iki ineğiniz varsa, birini satıp boğa alırsınız, öbürünü mora boyayıp, sütünden çikolata yaparsınız, geliriyle buzağı alırsınız.

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Vahşi kapitalizmde iki ineğiniz varsa, birini satıp borsadan boğa hissesi alırsınız, öbüründen dört ineklik süt istersiniz, su karıştırıp altı ineklik süt kadar satarsınız.

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Liberalizmde iki ineğiniz varsa, ineklerinizin özgürlüğüne saygı duyun, bırakınız sağsınlar, bırakınız kessinler.

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Demokraside iki ineğiniz varsa, sütü kimin sağacağına, kimin ne kadar içeceğine komşular karar verir, çayıra salmazsanız inekleriniz greve gider.

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Teokraside iki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır, siz süt duasına çıkarsınız, devlet kapınıza bir bardak süt bırakır, devlete dua edersiniz.

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Diktatörlükte iki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır, inekler hakkında konuşmayı yasaklar, süt isteyeni tutuklar, inekler yeteri kadar süt vermezse, inekleri vurur.

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Romantizmde iki ineğiniz varsa, süttozuyla bile samanlık seyran olur.

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Realizmde iki ineğiniz varsa, iki ineğiniz vardır, dürüst olmak gerekirse, üç ineğiniz yoktur.

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Monarşizmde iki ineğiniz varsa, ikisini de majesteleri alır, süt banyosu yapar, siz ahırı temizlersiniz.

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Emperyalizmde iki ineğiniz varsa, komşuların inekleri neden sizin olmasın?

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Türkiye'de iki ineğiniz varsa…

İnekler hiç kafasını yormasın.

Çoban ne isterse o olur.