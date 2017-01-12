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1 milyon dolar değerinde altın taşıyan uçak düştü

Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan bir küçük uçağın düştüğünü açıkladı.
22:0712 Ocak 2017
Dünya
1 milyon dolar değerinde altın taşıyan uçak düştü
Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan bir küçük uçağın düştüğünü açıkladı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Zimbabwe’in güneyinde altın taşıyan özel bir uçak bir motor arızası nedeniye düşen uçakta iki kişi yaralandı.

Zimbabwe Sivil Havacılık Kurumu (CAAZ), Zimbabve’nin Matabeleland kentinin Bubi ilçesinin Kennilworth bölgesine inen Cessna 206 tipi uçağın başkent Harare’ye 22 kilogram altın nakliye ettiğini söyledi.

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CAAZ genel müdürü verdiği demeçte, uçağın pilotunun, Zimbabwe’nin ikinci büyük şehri olan Joshua Mqabuko Nkomo Uluslararası Havalimanı’ndan kalkıştan hemen sonra uçağın teknik bir hata geliştirdiğini fark ettikten sonra bir tehlike sinyali gönderdiğini söyledi.

Polis sözcüsü Charity Charamba ise Zimbabve’de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan küçük uçağın düştüğünü ancak altınların değeriyle ilgili net bir bilgi olmadığını belirtirken araştırmalar tamamlandıktan sonra ayrıntılı bir rapor yayınlanacağını belirrti. İHA

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