10 milyonda 1 görülen hastalık! Kan terliyor!

7 yaşındaki küçük kızın 10 milyonda bir görülen hastalık yüzünden her başı ağrıdığında gözlerinden, burnundan, kulaklarından ve derisinden kan geliyor.

Tayland’da yaşayan Phakamad Sangchai’nin kabusu 6 ay önce başladı. Doktorlar hastalığın nadir rastlanan hemathidroz olduğundan %100 emin ancak tedavisi bir türlü bulunamıyor.

Daily Mail’in haberine göre; 10 milyonda bir görülen hemathidroz hastalığı “sweat blood” yani “kan terlemek” olarak da biliniyor. Hastalık oldukça şoke edici olmasına rağmen acı vermiyor. Hemathidroz hastaları kan kaybından dolayı zayıflık ve sıvı kaybı yaşayabilir. Hastalığın mevcut bir tedavisi yok.Yerel bir hastanede tedavi gören küçük kızın hastalığına bir türlü çözüm bulunamıyor. Phakamad, “ünlü olmak istemiyorum. Bu hastalık hayatımı mahvediyor. Tek istediğim tedavi olmak.” diye yakarışını dile getiriyor.