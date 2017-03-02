11 ayda 86 kilo verdi görenler inanamadı

Spor ve diyetle önce 18 kilo veren 24 yaşındaki Simone Anderson mide küçültme ameliyatıyla 11 ayda tam 86 kilo verdi.

Sosyal medya kullanıcıları 11 ay içinde yaşadığı değişimi Instagram hesabına yüklediği fotoğraflar ile gözler önüne seren Anderson’ın fotoğraflarda yer alan yeni halinin sahte olduğunu iddia etti. Bunun üzerine bir fotoğraf daha paylaşan 24 yaşındaki kadın, verdiği kiloları karın bölgesindeki sarkan derisinin resmini koyarak ispatladı…

Anderson zayıflama serüvenini Instagram hesabından şu şekilde anlattı: “9 Ağustos 2014 günü artık değişmem gerektiğini fark ettim. Başladığım diyet ve sporla 8 haftada 18 kilo verdim. Daha sonra 28 Ekim'de mide küçültme ameliyatı oldum. 11 ay sonrasında tam 86 kilo verdim.”