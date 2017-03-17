120 dolara aldığı saatin 56 yıl sonraki değeri dudak uçuklattı!

ABD'de bir dönem orduda görev yapan ve Almanya'ya göreve gittiğinde bir aylık maaşıyla saat alan adam 56 yıl sonra saatin değerini öğrenince kulaklarına inanamadı.

ABD'de bir dönem orduda görev yapan ve Almanya'ya göreve gittiğinde bir aylık maaşıyla saat alan adam 56 yıl sonra saatin değerini öğrenince kulaklarına inanamadı.

Haberiniz olmadan evinizde hazine değerinde bir eşya barındırıyor olabilirsiniz. Belki rafınızdaki bir dergi belki de tavan arasındaki bir el çantası. Antikadan anlayan birilerine değerini sorana dek asla bilemeyeceksiniz. Amerika’da bir adam yıllardır koluna taktığı saatin gerçek değerini öğrenince kulaklarına inanamadı. Saatin sahibi adam yıllar önce Amerikan ordusunda görev yapmıştı.

Daha sonra Almanya'ya gönderilen adam 1960 yılında sonunda evine döndü. Üstlerinden harika bir tavsiye aldı gitmeden önce. Adam, “Astsubayımız Amerika'ya gitmeden önce buradan Rolex marka saat almamı önerdi” dedi. Adam, astsubayın tavsiyesine uydu ve gitmeden saat aldı. Sadece askerlerin alışveriş yapabildiği marketten 1960 GMT Master Model Rolex satın aldı.

SAATE BİR AYLIK MAAŞINI VERDİ

Daha önce bu markayı hiç duymamıştı ancak astsubaya güveniyordu. Saate bir aylık maaşı olan 120 dolar vermişti. Ancak iyi ki de zamanında bu parayı vermiş. Meğerse adam farkında olmadan ilk GMT Master Model Rolex'i satın almış. Yıllar geçtikçe adam Rolex'i daha az takmaya başladı ancak ona her zaman özen gösterdi. Bunun yanında saatin kutusunu ve faturasını da sakladı. 56 yıl sonra 2016 yılında adam saatin gerçek değerini merak etti.

120 DOLARA ALMIŞTI ŞU AN Kİ DEĞERİ TAM 625 KAT ARTTI!

ABD'de yayınlanan ‘Antriques Roadshow' isimli programın sunucusu Peter Planes ile irtibata geçen adam saatin gerçek değerini duyunca çok şaşırdı. Saatin şu anki değerinin 35 ile 45 bin dolar arasında olduğunu duyan adam kulaklarına inanamadı. Adam saatin kutusunu ve faturasını sakladığı için saatin değeri 65 ile 75 bin arasına çıktı.